Клавиатура Royal Kludge RK98 Brown switch/Klein Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Royal Kludge RK98 Brown switch/Klein Blue
Royal Kludge RK98 Klein Blue (Brown switch) – это стильная и функциональная механическая клавиатура, которая станет ярким акцентом в любом рабочем пространстве благодаря стильному сочетанию цветов клавиш. Оснащенная тактильными переключателями RK Brown, она обеспечивает комфортное и тихое нажатие клавиш. Клавиатура поддерживает три режима подключения: проводной, Bluetooth и радиоканал, что делает её идеальной для использования как дома, так и в офисе. С RGB-подсветкой и возможностью горячей замены переключателей, RK98 предлагает гибкость и персонализацию для каждого пользователя. Емкость аккумулятора 3750 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
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