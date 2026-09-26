Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
920
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый
Специальная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает впечатляющие скорость и ощущения во время игры! Совместимость с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями. Прослойка из силикона уменьшает эффект эха при наборе текста. Силиконовые накладки снижают уровень шума при соприкосновении внутренних деталей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Специальная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает впечатляющие скорость и ощущения во время игры! Совместимость с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями. Прослойка из силикона уменьшает эффект эха при наборе текста. Силиконовые накладки снижают уровень шума при соприкосновении внутренних деталей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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