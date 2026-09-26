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Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый

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Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612794
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
920

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый

Специальная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает впечатляющие скорость и ощущения во время игры! Совместимость с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями. Прослойка из силикона уменьшает эффект эха при наборе текста. Силиконовые накладки снижают уровень шума при соприкосновении внутренних деталей.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody S98 Aviator механическая зеленый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Специальная настройка точки и силы срабатывания обеспечивает впечатляющие скорость и ощущения во время игры! Совместимость с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями. Прослойка из силикона уменьшает эффект эха при наборе текста. Силиконовые накладки снижают уровень шума при соприкосновении внутренних деталей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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