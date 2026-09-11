Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Grey-Green
Клавиатура A4Tech — это идеальный выбор как для геймеров, так и для пользователей, ценящих качество и удобство работы за компьютером. В её элегантном дизайне сочетаются белые, серые и голубые цвета, что придаёт ей современный и стильный вид. Данная клавиатура имеет компактный формат TKL (80%), благодаря чему вы экономите пространство на рабочем столе, не жертвуя при этом функциональностью. Она оснащена 87 клавишами с приятным, бесшумным нажатием, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Механические переключатели и возможность Hot Swap позволят вам легко менять переключатели без дополнительных инструментов. Подсветка клавиш добавляет клавиатуре привлекательности и помогает работать в условиях низкой освещенности. Раскладка клавиатуры по стандарту ANSI обеспечивает привычное расположение клавиш, а наличие клавиши функции (Fn) расширяет возможности управления. Подключение осуществляется через надёжный провод длиной 1.8 метра, что гарантирует стабильную работу без задержек. Клавиатура A4Tech создана для ПК и обладает всеми необходимыми качествами для геймеров, что делает её отличным выбором для интенсивного игрового процесса и повседневной работы.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, тонкие
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