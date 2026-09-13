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Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky

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Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 1
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 2
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 3
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 4
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 5
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 6
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 7
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 8
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 9
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 10
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 11
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 12
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 13
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 14
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 15
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 16
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 17
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 18
Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
83
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 1
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 2
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 3
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 4
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 5
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 6
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 7
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 8
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 9
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 10
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 11
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 12
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 13
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 14
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 15
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 16
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 17
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 18
  • Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723581
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
83
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky

Беспроводная клавиатура MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS - это универсальная клавиатура с беспроводным управлением 2,4 ГГц, Bluetooth и проводным режимом работы. Оснащена линейными механическими переключателями с возможностью быстрой замены, прочными накладками из полипропилена, звукопоглощающими прокладками и дисплеем с диагональю 1,06 дюйма. Благодаря RGB-подсветке и аккумулятору емкостью 4000 мАч идеально подходит для геймеров и творческих людей.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI FORGE GK600 TKL Sky




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
83
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Тип переключателей
линейные
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная клавиатура MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS - это универсальная клавиатура с беспроводным управлением 2,4 ГГц, Bluetooth и проводным режимом работы. Оснащена линейными механическими переключателями с возможностью быстрой замены, прочными накладками из полипропилена, звукопоглощающими прокладками и дисплеем с диагональю 1,06 дюйма. Благодаря RGB-подсветке и аккумулятору емкостью 4000 мАч идеально подходит для геймеров и творческих людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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