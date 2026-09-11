Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow
Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для интенсивных геймерских сессий. Она выполнена в привлекательной цветовой гамме — белый, серый, и жёлтый, что придаёт ей современный и уникальный вид. Данная клавиатура оснащена механическими переключателями, что обеспечивает превосходную тактильную отдачу и высокую скорость отклика. Это делает её отличным выбором для геймеров, которым нужны надежность и быстрота в управлении. Клавиатура поддерживает ANSI раскладку и обладает подсветкой клавиш, что не только добавляет эстетический акцент, но и помогает комфортно использовать её в условиях недостаточного освещения. Включённая функция Fn позволяет расширить функциональность клавиш, открывая дополнительные возможности для пользователя. Формат клавиатуры составляет TKL (80%), что подразумевает компактное исполнение с 87 клавишами. Это обеспечивает свободу перемещения мыши и экономит место на рабочем столе, сохраняя при этом все необходимые функциональные особенности. Она также поддерживает Hot Swap, что позволяет заменять переключатели, не используя пайку, расширяя возможности кастомизации. Подключение осуществляется через провод с интерфейсом USB Type-A, длина которого достигает 1.8 метра, обеспечивая удобство и свободу размещения на вашем рабочем месте. Выбирая клавиатуру от бренда A4Tech, вы получаете надежность, инновационные технологии и стильный дизайн в одном устройстве.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные
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