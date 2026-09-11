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Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow

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Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, серый, желтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654111
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
двойной пуллер, документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели
Цвет
белый, серый, желтый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, кг.
1.56

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow

Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для интенсивных геймерских сессий. Она выполнена в привлекательной цветовой гамме — белый, серый, и жёлтый, что придаёт ей современный и уникальный вид. Данная клавиатура оснащена механическими переключателями, что обеспечивает превосходную тактильную отдачу и высокую скорость отклика. Это делает её отличным выбором для геймеров, которым нужны надежность и быстрота в управлении. Клавиатура поддерживает ANSI раскладку и обладает подсветкой клавиш, что не только добавляет эстетический акцент, но и помогает комфортно использовать её в условиях недостаточного освещения. Включённая функция Fn позволяет расширить функциональность клавиш, открывая дополнительные возможности для пользователя. Формат клавиатуры составляет TKL (80%), что подразумевает компактное исполнение с 87 клавишами. Это обеспечивает свободу перемещения мыши и экономит место на рабочем столе, сохраняя при этом все необходимые функциональные особенности. Она также поддерживает Hot Swap, что позволяет заменять переключатели, не используя пайку, расширяя возможности кастомизации. Подключение осуществляется через провод с интерфейсом USB Type-A, длина которого достигает 1.8 метра, обеспечивая удобство и свободу размещения на вашем рабочем месте. Выбирая клавиатуру от бренда A4Tech, вы получаете надежность, инновационные технологии и стильный дизайн в одном устройстве.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy White-Yellow




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
двойной пуллер, документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели
Цвет
белый, серый, желтый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для интенсивных геймерских сессий. Она выполнена в привлекательной цветовой гамме — белый, серый, и жёлтый, что придаёт ей современный и уникальный вид. Данная клавиатура оснащена механическими переключателями, что обеспечивает превосходную тактильную отдачу и высокую скорость отклика. Это делает её отличным выбором для геймеров, которым нужны надежность и быстрота в управлении. Клавиатура поддерживает ANSI раскладку и обладает подсветкой клавиш, что не только добавляет эстетический акцент, но и помогает комфортно использовать её в условиях недостаточного освещения. Включённая функция Fn позволяет расширить функциональность клавиш, открывая дополнительные возможности для пользователя. Формат клавиатуры составляет TKL (80%), что подразумевает компактное исполнение с 87 клавишами. Это обеспечивает свободу перемещения мыши и экономит место на рабочем столе, сохраняя при этом все необходимые функциональные особенности. Она также поддерживает Hot Swap, что позволяет заменять переключатели, не используя пайку, расширяя возможности кастомизации. Подключение осуществляется через провод с интерфейсом USB Type-A, длина которого достигает 1.8 метра, обеспечивая удобство и свободу размещения на вашем рабочем месте. Выбирая клавиатуру от бренда A4Tech, вы получаете надежность, инновационные технологии и стильный дизайн в одном устройстве.
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Отзывы


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