Top.Mail.Ru
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping

15 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 1
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 2
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 3
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 4
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 5
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 6
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 7
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 8
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, розовый, зеленый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
98
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
RK Brown
Тип подключения
беспроводное + проводное
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 1
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 2
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 3
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 4
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 5
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 6
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 7
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 8
  • Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 677131
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping
6 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Kludge
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
USB-приемник, USB-кабель, документация, переключатели (4 шт.), медиатор, кожух
Цвет
белый, розовый, зеленый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
RK Brown
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, USB Type-C, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х4
Вес, кг.
1.94

Описание товара Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping

Клавиатура RK-S98 3-mode Camping выполнена в прочном пластиковом корпусе с использованием звукопоглощающих материалов. Она подключается к устройствам по интерфейсу Bluetooth, посредством радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц и через USB-кабель. LCD-дисплей выводит основные параметры работы. Для переключения режимов и регулировки громкости установлен поворотный механизм. В клавиатуре RK-S98 3-mode Camping применяется полноразмерная раскладка с механическими тактильными переключателями RK Brown. Они имеют силу 40 гс, расстояние до срабатывания 2.5 мм и ресурс 50 млн нажатий. Система Hot Swap гарантирует простую замену переключателей. Для комфортного управления при разном освещении установлена настраиваемая RGB-подсветка. Автономная работа клавиатуры выполняется от аккумулятора емкостью 3750 мА*ч.

Отзывы о товаре Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping

Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Данияр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура приехала на день раньше, очень понравилась, тайпинг прекрасный, монитор работает четко, много эффектов подсветки
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура, пришла в хорошо упакованной коробке,цвет клавиш стойкий, звук при на нажатии не громкий,брала сыну подростку-он доволен, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Тимофей А.

Достоинства:


Комментарий:
Софт плохой, альтернатив софту нет, клавиатура топовая, из минусов софт и «не прозрачные» надписи на клавиатуре, из-за этого подсветка декоративная Свичи сменные, клик приятный, все супер
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Даниил И.

Достоинства:


Комментарий:
По нажатию приятная, все работает как и хотелось, очень рад.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, хорошо запакована. Проверила все работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Довольна! Все работает, интуитивно понятно (мини табло). Звук пробела только не понравился, надеюсь рингами исправить. До этого была RK-Н81, утопила всем чем можно.( Держалась долго ) Приложение уже было, потому там же и обнаружилось новое по, и обновилось с переводом на русский. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшее из лучших Пришла раньше на 3 дня, в комплекте всё необходимое. Ребёнок на 7 небе от счастья Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура. Жаль нет нормальных сочинений цветов, но на вкус и цвет все фломастеры разные. По этому 5 из 5 и рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура очень хорошая , сын в восторге , все как в описании
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
всё нравится визуально (любимый цвет, даже название его совпадает с названием Blackberry марке телефонов которые мне оч нравятся, жаль выпускать перестали), поэтому решился купить, хоть цена и не маленькая. единственное меня смущает это указанный срок службы на коробке: 2 года... Дополнение: После использования не продолжительного использования отзыв приходится менять ((( Всё бы отлично, но неожиданно у клавиши NUM9 сломалось крепление и верхняя часть (колпачок для клавиш) с цифрой и обозначением, которой конечно нет в запасе. Пришлось воспользоваться суперклеем, колпачок держится, но по уровню стал выше других клавиш (((( Пользуюсь клавиатурой очень аккуратно, не ожидал что Основание такое не надежное(((
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из топовых клавиатур на рынке за более-менее адекватный ценник. все фишки, которые есть в топовых клавиатурах тут присутствуют: хотсвап, индивидуальная подсветка каждой клавиши, макросы, 3 режима провод/радиоканал/Bluetooth до трёх устройств, отличное качество исполнения. Экранчик тема прикольная, время и заряд батареи всегда виден. можно поставить gif (лимит анимации 60 кадров). Клавиатура по функционалу уделывает всякие Asus Rog, Logitech, Razer и прочий дикий оверпрайс. Пользуюсь уже год - полет идеальный, так что рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная клавиатура. Все работает отлично. ПО обнаружилось без проблем, все настроилось так, как хотелось. Перепрограммировать клавиши получилось быстро. Заряд держит около 4-5 дней при ежедневном использовании в играх. Очень удобно для геймеров конечно. Однозначно рекомендую к покупке. Китайцы молодцы, научились делать хорошие вещи
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Кирилл Ф.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги можно было хотя бы красные свитчи поставить
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Что то на лухари. Тихая достаточно механика. Беспровода хватает на неделю часов по 5 в день без подзарядки.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Маргарита Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала сыну подарок на день рождения, он очень рад,был просто в восторге



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Royal Kludge
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
USB-приемник, USB-кабель, документация, переключатели (4 шт.), медиатор, кожух
Цвет
белый, розовый, зеленый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Тип переключателей
тактильные
Развернуть
Модель переключателей
RK Brown
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, USB Type-C, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура RK-S98 3-mode Camping выполнена в прочном пластиковом корпусе с использованием звукопоглощающих материалов. Она подключается к устройствам по интерфейсу Bluetooth, посредством радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц и через USB-кабель. LCD-дисплей выводит основные параметры работы. Для переключения режимов и регулировки громкости установлен поворотный механизм. В клавиатуре RK-S98 3-mode Camping применяется полноразмерная раскладка с механическими тактильными переключателями RK Brown. Они имеют силу 40 гс, расстояние до срабатывания 2.5 мм и ресурс 50 млн нажатий. Система Hot Swap гарантирует простую замену переключателей. Для комфортного управления при разном освещении установлена настраиваемая RGB-подсветка. Автономная работа клавиатуры выполняется от аккумулятора емкостью 3750 мА*ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Данияр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура приехала на день раньше, очень понравилась, тайпинг прекрасный, монитор работает четко, много эффектов подсветки
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура, пришла в хорошо упакованной коробке,цвет клавиш стойкий, звук при на нажатии не громкий,брала сыну подростку-он доволен, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Тимофей А.

Достоинства:


Комментарий:
Софт плохой, альтернатив софту нет, клавиатура топовая, из минусов софт и «не прозрачные» надписи на клавиатуре, из-за этого подсветка декоративная Свичи сменные, клик приятный, все супер
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Даниил И.

Достоинства:


Комментарий:
По нажатию приятная, все работает как и хотелось, очень рад.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, хорошо запакована. Проверила все работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Довольна! Все работает, интуитивно понятно (мини табло). Звук пробела только не понравился, надеюсь рингами исправить. До этого была RK-Н81, утопила всем чем можно.( Держалась долго ) Приложение уже было, потому там же и обнаружилось новое по, и обновилось с переводом на русский. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшее из лучших Пришла раньше на 3 дня, в комплекте всё необходимое. Ребёнок на 7 небе от счастья Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура. Жаль нет нормальных сочинений цветов, но на вкус и цвет все фломастеры разные. По этому 5 из 5 и рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура очень хорошая , сын в восторге , все как в описании
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
всё нравится визуально (любимый цвет, даже название его совпадает с названием Blackberry марке телефонов которые мне оч нравятся, жаль выпускать перестали), поэтому решился купить, хоть цена и не маленькая. единственное меня смущает это указанный срок службы на коробке: 2 года... Дополнение: После использования не продолжительного использования отзыв приходится менять ((( Всё бы отлично, но неожиданно у клавиши NUM9 сломалось крепление и верхняя часть (колпачок для клавиш) с цифрой и обозначением, которой конечно нет в запасе. Пришлось воспользоваться суперклеем, колпачок держится, но по уровню стал выше других клавиш (((( Пользуюсь клавиатурой очень аккуратно, не ожидал что Основание такое не надежное(((
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из топовых клавиатур на рынке за более-менее адекватный ценник. все фишки, которые есть в топовых клавиатурах тут присутствуют: хотсвап, индивидуальная подсветка каждой клавиши, макросы, 3 режима провод/радиоканал/Bluetooth до трёх устройств, отличное качество исполнения. Экранчик тема прикольная, время и заряд батареи всегда виден. можно поставить gif (лимит анимации 60 кадров). Клавиатура по функционалу уделывает всякие Asus Rog, Logitech, Razer и прочий дикий оверпрайс. Пользуюсь уже год - полет идеальный, так что рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная клавиатура. Все работает отлично. ПО обнаружилось без проблем, все настроилось так, как хотелось. Перепрограммировать клавиши получилось быстро. Заряд держит около 4-5 дней при ежедневном использовании в играх. Очень удобно для геймеров конечно. Однозначно рекомендую к покупке. Китайцы молодцы, научились делать хорошие вещи
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Кирилл Ф.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги можно было хотя бы красные свитчи поставить
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Что то на лухари. Тихая достаточно механика. Беспровода хватает на неделю часов по 5 в день без подзарядки.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Маргарита Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала сыну подарок на день рождения, он очень рад,был просто в восторге


Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping - этот товар вы можете купить по цене 6100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...