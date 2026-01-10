Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping
Клавиатура RK-S98 3-mode Camping выполнена в прочном пластиковом корпусе с использованием звукопоглощающих материалов. Она подключается к устройствам по интерфейсу Bluetooth, посредством радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц и через USB-кабель. LCD-дисплей выводит основные параметры работы. Для переключения режимов и регулировки громкости установлен поворотный механизм. В клавиатуре RK-S98 3-mode Camping применяется полноразмерная раскладка с механическими тактильными переключателями RK Brown. Они имеют силу 40 гс, расстояние до срабатывания 2.5 мм и ресурс 50 млн нажатий. Система Hot Swap гарантирует простую замену переключателей. Для комфортного управления при разном освещении установлена настраиваемая RGB-подсветка. Автономная работа клавиатуры выполняется от аккумулятора емкостью 3750 мА*ч.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура приехала на день раньше, очень понравилась, тайпинг прекрасный, монитор работает четко, много эффектов подсветки
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура, пришла в хорошо упакованной коробке,цвет клавиш стойкий, звук при на нажатии не громкий,брала сыну подростку-он доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Софт плохой, альтернатив софту нет, клавиатура топовая, из минусов софт и «не прозрачные» надписи на клавиатуре, из-за этого подсветка декоративная Свичи сменные, клик приятный, все супер
Достоинства:
Комментарий:
По нажатию приятная, все работает как и хотелось, очень рад.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, хорошо запакована. Проверила все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Довольна! Все работает, интуитивно понятно (мини табло). Звук пробела только не понравился, надеюсь рингами исправить. До этого была RK-Н81, утопила всем чем можно.( Держалась долго ) Приложение уже было, потому там же и обнаружилось новое по, и обновилось с переводом на русский. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Лучшее из лучших Пришла раньше на 3 дня, в комплекте всё необходимое. Ребёнок на 7 небе от счастья Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Жаль нет нормальных сочинений цветов, но на вкус и цвет все фломастеры разные. По этому 5 из 5 и рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура очень хорошая , сын в восторге , все как в описании
Достоинства:
Комментарий:
всё нравится визуально (любимый цвет, даже название его совпадает с названием Blackberry марке телефонов которые мне оч нравятся, жаль выпускать перестали), поэтому решился купить, хоть цена и не маленькая. единственное меня смущает это указанный срок службы на коробке: 2 года... Дополнение: После использования не продолжительного использования отзыв приходится менять ((( Всё бы отлично, но неожиданно у клавиши NUM9 сломалось крепление и верхняя часть (колпачок для клавиш) с цифрой и обозначением, которой конечно нет в запасе. Пришлось воспользоваться суперклеем, колпачок держится, но по уровню стал выше других клавиш (((( Пользуюсь клавиатурой очень аккуратно, не ожидал что Основание такое не надежное(((
Достоинства:
Комментарий:
Одна из топовых клавиатур на рынке за более-менее адекватный ценник. все фишки, которые есть в топовых клавиатурах тут присутствуют: хотсвап, индивидуальная подсветка каждой клавиши, макросы, 3 режима провод/радиоканал/Bluetooth до трёх устройств, отличное качество исполнения. Экранчик тема прикольная, время и заряд батареи всегда виден. можно поставить gif (лимит анимации 60 кадров). Клавиатура по функционалу уделывает всякие Asus Rog, Logitech, Razer и прочий дикий оверпрайс. Пользуюсь уже год - полет идеальный, так что рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная клавиатура. Все работает отлично. ПО обнаружилось без проблем, все настроилось так, как хотелось. Перепрограммировать клавиши получилось быстро. Заряд держит около 4-5 дней при ежедневном использовании в играх. Очень удобно для геймеров конечно. Однозначно рекомендую к покупке. Китайцы молодцы, научились делать хорошие вещи
Достоинства:
Комментарий:
за такие деньги можно было хотя бы красные свитчи поставить
Достоинства:
Комментарий:
Что то на лухари. Тихая достаточно механика. Беспровода хватает на неделю часов по 5 в день без подзарядки.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала сыну подарок на день рождения, он очень рад,был просто в восторге
Отзывы о товаре Клавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура приехала на день раньше, очень понравилась, тайпинг прекрасный, монитор работает четко, много эффектов подсветки
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура, пришла в хорошо упакованной коробке,цвет клавиш стойкий, звук при на нажатии не громкий,брала сыну подростку-он доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Софт плохой, альтернатив софту нет, клавиатура топовая, из минусов софт и «не прозрачные» надписи на клавиатуре, из-за этого подсветка декоративная Свичи сменные, клик приятный, все супер
Достоинства:
Комментарий:
По нажатию приятная, все работает как и хотелось, очень рад.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, хорошо запакована. Проверила все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Довольна! Все работает, интуитивно понятно (мини табло). Звук пробела только не понравился, надеюсь рингами исправить. До этого была RK-Н81, утопила всем чем можно.( Держалась долго ) Приложение уже было, потому там же и обнаружилось новое по, и обновилось с переводом на русский. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Лучшее из лучших Пришла раньше на 3 дня, в комплекте всё необходимое. Ребёнок на 7 небе от счастья Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура. Жаль нет нормальных сочинений цветов, но на вкус и цвет все фломастеры разные. По этому 5 из 5 и рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура очень хорошая , сын в восторге , все как в описании
Достоинства:
Комментарий:
всё нравится визуально (любимый цвет, даже название его совпадает с названием Blackberry марке телефонов которые мне оч нравятся, жаль выпускать перестали), поэтому решился купить, хоть цена и не маленькая. единственное меня смущает это указанный срок службы на коробке: 2 года... Дополнение: После использования не продолжительного использования отзыв приходится менять ((( Всё бы отлично, но неожиданно у клавиши NUM9 сломалось крепление и верхняя часть (колпачок для клавиш) с цифрой и обозначением, которой конечно нет в запасе. Пришлось воспользоваться суперклеем, колпачок держится, но по уровню стал выше других клавиш (((( Пользуюсь клавиатурой очень аккуратно, не ожидал что Основание такое не надежное(((
Достоинства:
Комментарий:
Одна из топовых клавиатур на рынке за более-менее адекватный ценник. все фишки, которые есть в топовых клавиатурах тут присутствуют: хотсвап, индивидуальная подсветка каждой клавиши, макросы, 3 режима провод/радиоканал/Bluetooth до трёх устройств, отличное качество исполнения. Экранчик тема прикольная, время и заряд батареи всегда виден. можно поставить gif (лимит анимации 60 кадров). Клавиатура по функционалу уделывает всякие Asus Rog, Logitech, Razer и прочий дикий оверпрайс. Пользуюсь уже год - полет идеальный, так что рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная клавиатура. Все работает отлично. ПО обнаружилось без проблем, все настроилось так, как хотелось. Перепрограммировать клавиши получилось быстро. Заряд держит около 4-5 дней при ежедневном использовании в играх. Очень удобно для геймеров конечно. Однозначно рекомендую к покупке. Китайцы молодцы, научились делать хорошие вещи
Достоинства:
Комментарий:
за такие деньги можно было хотя бы красные свитчи поставить
Достоинства:
Комментарий:
Что то на лухари. Тихая достаточно механика. Беспровода хватает на неделю часов по 5 в день без подзарядки.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала сыну подарок на день рождения, он очень рад,был просто в восторге