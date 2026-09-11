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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493388
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Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1)
Производительность в облегченной форме — встречайте Razer BlackWidow V3 Tenkeyless. Основываясь на своем легендарном наследии, эта компактная игровая клавиатура оснащена нашими всемирно известными Механическими переключателями Razer и подсветкой Razer Chroma RGB для высокоуровневой точности и персонализации, которые так любят геймеры по всему миру. Механические переключатели Razer Green: слушайте и ощущайте приятную обратную связь при каждом нажатии клавиши с помощью щелкающего тактильного дизайна переключателей, который предлагает оптимизированные точки срабатывания и сброса для повышения точности и производительности во время игры.
Производительность в облегченной форме — встречайте Razer BlackWidow V3 Tenkeyless. Основываясь на своем легендарном наследии, эта компактная игровая клавиатура оснащена нашими всемирно известными Механическими переключателями Razer и подсветкой Razer Chroma RGB для высокоуровневой точности и персонализации, которые так любят геймеры по всему миру. Механические переключатели Razer Green: слушайте и ощущайте приятную обратную связь при каждом нажатии клавиши с помощью щелкающего тактильного дизайна переключателей, который предлагает оптимизированные точки срабатывания и сброса для повышения точности и производительности во время игры.
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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