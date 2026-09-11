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Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1)

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Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото 1
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото 2
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото 3
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото 1
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото 2
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото 3
  • Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493388
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1)

Производительность в облегченной форме — встречайте Razer BlackWidow V3 Tenkeyless. Основываясь на своем легендарном наследии, эта компактная игровая клавиатура оснащена нашими всемирно известными Механическими переключателями Razer и подсветкой Razer Chroma RGB для высокоуровневой точности и персонализации, которые так любят геймеры по всему миру. Механические переключатели Razer Green: слушайте и ощущайте приятную обратную связь при каждом нажатии клавиши с помощью щелкающего тактильного дизайна переключателей, который предлагает оптимизированные точки срабатывания и сброса для повышения точности и производительности во время игры.

Отзывы о товаре Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Клавиатура
Страна производитель
Китай
Описание
Производительность в облегченной форме — встречайте Razer BlackWidow V3 Tenkeyless. Основываясь на своем легендарном наследии, эта компактная игровая клавиатура оснащена нашими всемирно известными Механическими переключателями Razer и подсветкой Razer Chroma RGB для высокоуровневой точности и персонализации, которые так любят геймеры по всему миру. Механические переключатели Razer Green: слушайте и ощущайте приятную обратную связь при каждом нажатии клавиши с помощью щелкающего тактильного дизайна переключателей, который предлагает оптимизированные точки срабатывания и сброса для повышения точности и производительности во время игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mechanical (RZ03-03490700-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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