Клавиатура Logitech G513 Carbon GX Brown
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294929
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х19х7
Вес, кг.
1.4
Описание товара Клавиатура Logitech G513 Carbon GX Brown
Клавиатура Logitech G513 Carbon со съемной подставкой позволяет играть с комфортом, снимая напряжение с запястий. Это проводная клавиатура, предусматривающая 104 механические клавиши. Изготовлена Logitech G513 Carbon из алюминиевого сплава и пластика, что гарантирует ее прочностные характеристики. Тип механических переключателей: GX Brown.
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Клавиатура Logitech G513 Carbon со съемной подставкой позволяет играть с комфортом, снимая напряжение с запястий. Это проводная клавиатура, предусматривающая 104 механические клавиши. Изготовлена Logitech G513 Carbon из алюминиевого сплава и пластика, что гарантирует ее прочностные характеристики. Тип механических переключателей: GX Brown.
Достоинства:
Отличная клавиатура, удобная раскладка, мягкий ход клавиш, приятное покрытие. Очень мягкая подставка под запястья, прямо приятная! Нет ни каких лишних клавиш. Нет вылетов корпуса которые увеличиваю размер клавиатуры на столе. Красивая подсветка, очень яркая и сочная. Очень тихая механика! Прямо почти как обычная офисная клавиатура!
Недостатки:
Подставка под запястья не крепится к корпусу, быстро привыкаешь, но было бы приятней если бы она ездила вместе с клавиатурой... Если отключить подсветку то надписи не видно сосем.
Комментарий:
До этого у меня было очень много хороших игровых клавиатур, но эта превзошла по качеству изготовления все что я покупал ранее. Последняя была разер, которая громыхала как раздолбанное ведро. У предыдущих логитеков 910+, 710+ и прочих были проблемы другого рода, качество пластика корпуса, который быстро вытирался до глянца в местах соприкосновения кистей. Тут все эти нюансы вылечены. На фотографиях сложно передать красоту и спектр подсветки, потому что она яркая, экспозиция сразу пересвечивается.
Достоинства:
Великолепный стильный дизайн. Яркая, аутентичная подсветка, которая работает независимо от ПО. Очень черные кейкапы с покрытием не оставляющим отпечатков во время потных каток. Красивая текстурированная подложка из авиационного алюминия. Мягкая и качественная подставка для запястий. Ничего нигде не скрипит в отличии от других подобных клавиатур. Все сделано на высшем уровне.
Недостатки:
Нет индикации Num Lock и Scroll lock, хотя последнее не так уж и критично. Подставка не на магнитах и не на защелках, она просто приставляется рядом.
Комментарий:
Отличная клавиатура для игр и работы, клавиши в меру громкие и не доставляют неудобства при использование. Понравился ход тактильных переключателей и наличие дополнительного USB для подключения мышки.
Клавиатура Logitech G513 Carbon GX Brown - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Logitech G513 Carbon GX Brown
Достоинства:
Отличная клавиатура, удобная раскладка, мягкий ход клавиш, приятное покрытие. Очень мягкая подставка под запястья, прямо приятная! Нет ни каких лишних клавиш. Нет вылетов корпуса которые увеличиваю размер клавиатуры на столе. Красивая подсветка, очень яркая и сочная. Очень тихая механика! Прямо почти как обычная офисная клавиатура!
Недостатки:
Подставка под запястья не крепится к корпусу, быстро привыкаешь, но было бы приятней если бы она ездила вместе с клавиатурой... Если отключить подсветку то надписи не видно сосем.
Комментарий:
До этого у меня было очень много хороших игровых клавиатур, но эта превзошла по качеству изготовления все что я покупал ранее. Последняя была разер, которая громыхала как раздолбанное ведро. У предыдущих логитеков 910+, 710+ и прочих были проблемы другого рода, качество пластика корпуса, который быстро вытирался до глянца в местах соприкосновения кистей. Тут все эти нюансы вылечены. На фотографиях сложно передать красоту и спектр подсветки, потому что она яркая, экспозиция сразу пересвечивается.
Достоинства:
Великолепный стильный дизайн. Яркая, аутентичная подсветка, которая работает независимо от ПО. Очень черные кейкапы с покрытием не оставляющим отпечатков во время потных каток. Красивая текстурированная подложка из авиационного алюминия. Мягкая и качественная подставка для запястий. Ничего нигде не скрипит в отличии от других подобных клавиатур. Все сделано на высшем уровне.
Недостатки:
Нет индикации Num Lock и Scroll lock, хотя последнее не так уж и критично. Подставка не на магнитах и не на защелках, она просто приставляется рядом.
Комментарий:
Отличная клавиатура для игр и работы, клавиши в меру громкие и не доставляют неудобства при использование. Понравился ход тактильных переключателей и наличие дополнительного USB для подключения мышки.