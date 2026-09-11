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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
13 910 руб.
24 600
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538986
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Описание товара Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1)
Достаточно компактная для любого окружения и достаточно универсальная для любых настроек — это Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Наслаждайтесь безупречной игрой в элегантном корпусе с беспроводной 65% механической игровой клавиатурой с идеальным балансом формы и функций. Без функционального ряда, домашнего кластера и цифрового блока, эта клавиатура похожа на 60% клавиатуру, но с одним ключевым отличием — у нее все еще есть клавиши со стрелками. Сохраняя большую функциональность при сохранении компактности, Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed идеально подходит для минималистичных или небольших сетапов, где в приоритете пространство рабочего места.
Достаточно компактная для любого окружения и достаточно универсальная для любых настроек — это Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Наслаждайтесь безупречной игрой в элегантном корпусе с беспроводной 65% механической игровой клавиатурой с идеальным балансом формы и функций. Без функционального ряда, домашнего кластера и цифрового блока, эта клавиатура похожа на 60% клавиатуру, но с одним ключевым отличием — у нее все еще есть клавиши со стрелками. Сохраняя большую функциональность при сохранении компактности, Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed идеально подходит для минималистичных или небольших сетапов, где в приоритете пространство рабочего места.
Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Yellow Switch (RZ03-03890700-R3R1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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