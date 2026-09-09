Top.Mail.Ru
Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255485
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
кабель, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный

Клавиатура A4Tech – это превосходное сочетание функциональности и стиля, идеально подходящее для вашего ПК. Она оснащена всеми необходимыми характеристиками для комфортной и эффективной работы. Эта полноразмерная клавиатура предлагает 104 клавиши и выполнена в классической черной цветовой гамме, которая отлично впишется в любое рабочее пространство. Клавиатура построена по стандартной ANSI-раскладке, что обеспечивает удобство и легкость в использовании. Благодаря оптомеханическому типу клавиш, вы получите четкий и тактильный отклик при каждом нажатии, что особенно оценят любители печати и геймеры. Особенностью данной модели является встроенный USB-хаб, который значительно расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Интерфейс подключения представляет собой надежный и простой в использовании USB Type-A, обеспечивая стабильное проводное соединение на длине кабеля в 1,8 метра. Клавиша функции (Fn), присутствующая на клавиатуре, позволяет управлять мультимедийными функциями и быстро выполнять различные команды, что делает взаимодействие с устройством еще более продуманным. Бренд A4Tech известен своими инновационными решениями и высоким качеством продукции, что делает данную клавиатуру отличным выбором как для повседневной офисной работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
кабель, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech – это превосходное сочетание функциональности и стиля, идеально подходящее для вашего ПК. Она оснащена всеми необходимыми характеристиками для комфортной и эффективной работы. Эта полноразмерная клавиатура предлагает 104 клавиши и выполнена в классической черной цветовой гамме, которая отлично впишется в любое рабочее пространство. Клавиатура построена по стандартной ANSI-раскладке, что обеспечивает удобство и легкость в использовании. Благодаря оптомеханическому типу клавиш, вы получите четкий и тактильный отклик при каждом нажатии, что особенно оценят любители печати и геймеры. Особенностью данной модели является встроенный USB-хаб, который значительно расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Интерфейс подключения представляет собой надежный и простой в использовании USB Type-A, обеспечивая стабильное проводное соединение на длине кабеля в 1,8 метра. Клавиша функции (Fn), присутствующая на клавиатуре, позволяет управлять мультимедийными функциями и быстро выполнять различные команды, что делает взаимодействие с устройством еще более продуманным. Бренд A4Tech известен своими инновационными решениями и высоким качеством продукции, что делает данную клавиатуру отличным выбором как для повседневной офисной работы, так и для развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Bloody B810R NetBee черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...