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Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver

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Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 1
Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 2
Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 3
Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 4
Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 5
Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 1
  • Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 2
  • Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 3
  • Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 4
  • Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 5
  • Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412067
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Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
100

Описание товара Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver

Расширьте клавиатуру с помощью расширенной клавиатуры Satechi Bluetooth. Обладая полноразмерной цифровой клавиатурой, навигационными стрелками и удобными сочетаниями клавиш MacOS, расширенная клавиатура Bluetooth восстанавливает функциональность клавиатуры на Вашем планшете или ноутбуке. Клавиатура с тонким, изящным дизайном дополняет Вашу современную настройку и упрощает ввод данных - будь Вы в офисе или в дороге.

Отзывы о товаре Клавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) Silver




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Расширьте клавиатуру с помощью расширенной клавиатуры Satechi Bluetooth. Обладая полноразмерной цифровой клавиатурой, навигационными стрелками и удобными сочетаниями клавиш MacOS, расширенная клавиатура Bluetooth восстанавливает функциональность клавиатуры на Вашем планшете или ноутбуке. Клавиатура с тонким, изящным дизайном дополняет Вашу современную настройку и упрощает ввод данных - будь Вы в офисе или в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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