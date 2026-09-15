Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный, жёлтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
A4Tech LK Light Strike Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 512606
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный, жёлтый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
A4Tech LK Light Strike Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
900
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B810RC [B810RC Punk] разработана для поклонников компьютерных игр. Оптомеханические переключатели LK Light Strike Blue отличаются быстрым временем отклика, что обеспечивает точность реакции в играх. Одним из преимуществ переключателей является длительный эксплуатационный ресурс, который составляет в пределах 100 млн нажатий. Клавиатура отличается полноразмерной раскладкой и многоцветной подсветкой, которая формирует яркие световые эффекты. Среди других особенностей A4Tech Bloody B810RC отмечаются водозащищенная конструкция и подключение посредством кабеля USB.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный, жёлтый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
A4Tech LK Light Strike Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Нет
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B810RC [B810RC Punk] разработана для поклонников компьютерных игр. Оптомеханические переключатели LK Light Strike Blue отличаются быстрым временем отклика, что обеспечивает точность реакции в играх. Одним из преимуществ переключателей является длительный эксплуатационный ресурс, который составляет в пределах 100 млн нажатий. Клавиатура отличается полноразмерной раскладкой и многоцветной подсветкой, которая формирует яркие световые эффекты. Среди других особенностей A4Tech Bloody B810RC отмечаются водозащищенная конструкция и подключение посредством кабеля USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Купить Клавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный - по цене 4790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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