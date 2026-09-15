Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654113
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели, пуллер для кейкапов
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red в черно-красной расцветке обеспечивает высокий уровень точности управления и комфорта в компьютерных играх. Она оборудована 98 клавишами с линейными переключателями Bloody BLMS RED, которые отличаются четким срабатыванием с щелчком. Функция программирования позволяет назначать клавишам определенные команды. Система Hot Swap предусматривает простую замену переключателей с помощью специального инструмента. В комплекте поставляются дополнительные переключатели и кейкапы. Для подключения A4Tech Bloody S98 Sports Red к ПК применяется кабель с разъемом USB.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели, пуллер для кейкапов
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Клавиатура A4Tech Bloody S98 Sports Red в черно-красной расцветке обеспечивает высокий уровень точности управления и комфорта в компьютерных играх. Она оборудована 98 клавишами с линейными переключателями Bloody BLMS RED, которые отличаются четким срабатыванием с щелчком. Функция программирования позволяет назначать клавишам определенные команды. Система Hot Swap предусматривает простую замену переключателей с помощью специального инструмента. В комплекте поставляются дополнительные переключатели и кейкапы. Для подключения A4Tech Bloody S98 Sports Red к ПК применяется кабель с разъемом USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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