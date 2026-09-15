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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
9 710 руб.
14 910
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641937
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Описание товара Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351)
Клавиатура Logitech G512 Carbon GX Brown поможет Вам комфортно и уверенно чувствовать себя как в игровом, так и в рабочем процессе. Клавиатура полноразмерная островная, оснащена механическими клавишами GX Brown с возможностью программирования. В клавиатуре реализована встроенная RGB подсветка клавиш с регулируемой яркостью. Продуманная конструкция, удобное расположение клавиш, их высота и легкость нажатия на них, присутствие цифрового блока, прочный корпус, возможность отрегулировать высоту клавиатуры с помощью ножек и многое другое — всё это выгодно отличает данное устройство. Клавиатура проводная, интерфейс подключения USB, длина кабеля 1.8 метра.
Клавиатура Logitech G512 Carbon GX Brown поможет Вам комфортно и уверенно чувствовать себя как в игровом, так и в рабочем процессе. Клавиатура полноразмерная островная, оснащена механическими клавишами GX Brown с возможностью программирования. В клавиатуре реализована встроенная RGB подсветка клавиш с регулируемой яркостью. Продуманная конструкция, удобное расположение клавиш, их высота и легкость нажатия на них, присутствие цифрового блока, прочный корпус, возможность отрегулировать высоту клавиатуры с помощью ножек и многое другое — всё это выгодно отличает данное устройство. Клавиатура проводная, интерфейс подключения USB, длина кабеля 1.8 метра.
Клавиатура Logitech G512 Carbon черная USB (920-009351) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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