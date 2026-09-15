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Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS

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Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 9
Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 1
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 2
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 3
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 4
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 5
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 6
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 7
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 8
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 9
  • Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
3 720 руб.  4 430 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654197
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS
3 720 руб. -16%
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS

Цифровой блок SATECHI ST-SALKPS представлен в стильной серебристой расцветке. Такое дополнение значительно упростит работу с цифрами и вычислениями, если основная клавиатура не имеет полноразмерную конструкцию. Комфортной эксплуатации и длительному сроку службы способствует наличие низкопрофильных кнопок и металлического корпуса. Клавиши клавиатуры SATECHI ST-SALKPS действуют бесшумно, что делает работу за компьютером максимально комфортной. Работа устройства осуществляется при помощи Bluetooth-технологии, обеспечивающей удобное беспроводное подключение к ПК. Прибор со встроенным аккумулятором весит 100 г, а его габариты составляют 7.93x0.78x11.43 см.

Отзывы о товаре Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Клавиатура
Описание
Цифровой блок SATECHI ST-SALKPS представлен в стильной серебристой расцветке. Такое дополнение значительно упростит работу с цифрами и вычислениями, если основная клавиатура не имеет полноразмерную конструкцию. Комфортной эксплуатации и длительному сроку службы способствует наличие низкопрофильных кнопок и металлического корпуса. Клавиши клавиатуры SATECHI ST-SALKPS действуют бесшумно, что делает работу за компьютером максимально комфортной. Работа устройства осуществляется при помощи Bluetooth-технологии, обеспечивающей удобное беспроводное подключение к ПК. Прибор со встроенным аккумулятором весит 100 г, а его габариты составляют 7.93x0.78x11.43 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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