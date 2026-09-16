Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый, желтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 718443
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура+мышь
Цвет
зеленый, желтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х14
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)
Клавиатура и мышь Acer OCC205 - это стильный и функциональный комплект, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Беспроводной комплект обеспечивает удобство использования, так как клавиатура и мышь работают на радиоканале. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно расположиться на расстоянии от компьютера.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура+мышь
Цвет
зеленый, желтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура и мышь Acer OCC205 - это стильный и функциональный комплект, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Беспроводной комплект обеспечивает удобство использования, так как клавиатура и мышь работают на радиоканале. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно расположиться на расстоянии от компьютера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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