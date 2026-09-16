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Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)

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Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 1
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 2
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 3
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 4
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 5
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 6
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 7
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 8
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 9
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 10
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 11
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 12
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 13
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 14
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 15
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 16
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 17
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 18
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 19
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 20
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 21
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 22
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 23
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый, желтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 10
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 11
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 12
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 13
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 14
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 15
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 16
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 17
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 18
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 19
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 20
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 21
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 22
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 23
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 356 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718443
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура+мышь
Цвет
зеленый, желтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х14
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)

Клавиатура и мышь Acer OCC205 - это стильный и функциональный комплект, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Беспроводной комплект обеспечивает удобство использования, так как клавиатура и мышь работают на радиоканале. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно расположиться на расстоянии от компьютера.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
Клавиатура+мышь
Цвет
зеленый, желтый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура и мышь Acer OCC205 - это стильный и функциональный комплект, который станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Беспроводной комплект обеспечивает удобство использования, так как клавиатура и мышь работают на радиоканале. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно расположиться на расстоянии от компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E) - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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