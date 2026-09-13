Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D)
Клавиатура Acer – это стильное и надежное решение для вашего персонального компьютера. Выполненная в нежном розовом цвете, она станет ярким акцентом на вашем рабочем столе. Мембранная технология обеспечивает мягкость и тихий ход клавиш, а полный формат с 109 клавишами, выполненный по стандарту ANSI, гарантирует удобство при наборе текста и выполнении повседневных задач. Эта клавиатура поддерживает беспроводное подключение на радиоканале, обеспечивая свободу движений в радиусе до 10 метров. Вам не придется беспокоиться о множестве проводов на вашем рабочем месте. Благодаря мультимедийным клавишам у вас будет быстрый доступ к управлению аудио- и видеоконтентом, что сделает использование клавиатуры еще более удобным и функциональным. Питание клавиатуры осуществляется с помощью двух батареек типа AAA, что обеспечивает ее длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Комплектующая мышь работает от одной батарейки типа AA, что также обеспечивает стабильную и продолжительную работу. Клавиатура Acer – это сочетание элегантного дизайна, продуманной эргономики и современных беспроводных технологий, которое сделает ваш рабочий процесс максимально комфортным и продуктивным.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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