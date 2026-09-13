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Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D)

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Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 1
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 2
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 3
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 4
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 5
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 6
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 7
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 8
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 9
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 10
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 11
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 12
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 13
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 14
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 15
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 16
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 17
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 18
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 19
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 20
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 21
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 22
Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 10
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 11
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 12
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 13
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 14
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 15
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 16
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 17
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 18
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 19
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 20
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 21
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 22
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718445
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Характеристики

Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
фиолетовый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х16х4
Вес, г.
860

Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D)

Клавиатура Acer – это стильное и надежное решение для вашего персонального компьютера. Выполненная в нежном розовом цвете, она станет ярким акцентом на вашем рабочем столе. Мембранная технология обеспечивает мягкость и тихий ход клавиш, а полный формат с 109 клавишами, выполненный по стандарту ANSI, гарантирует удобство при наборе текста и выполнении повседневных задач. Эта клавиатура поддерживает беспроводное подключение на радиоканале, обеспечивая свободу движений в радиусе до 10 метров. Вам не придется беспокоиться о множестве проводов на вашем рабочем месте. Благодаря мультимедийным клавишам у вас будет быстрый доступ к управлению аудио- и видеоконтентом, что сделает использование клавиатуры еще более удобным и функциональным. Питание клавиатуры осуществляется с помощью двух батареек типа AAA, что обеспечивает ее длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Комплектующая мышь работает от одной батарейки типа AA, что также обеспечивает стабильную и продолжительную работу. Клавиатура Acer – это сочетание элегантного дизайна, продуманной эргономики и современных беспроводных технологий, которое сделает ваш рабочий процесс максимально комфортным и продуктивным.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OCC205 фиолетовый (ZL.ACCEE.00D)




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Характеристики
Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
фиолетовый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Развернуть
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer – это стильное и надежное решение для вашего персонального компьютера. Выполненная в нежном розовом цвете, она станет ярким акцентом на вашем рабочем столе. Мембранная технология обеспечивает мягкость и тихий ход клавиш, а полный формат с 109 клавишами, выполненный по стандарту ANSI, гарантирует удобство при наборе текста и выполнении повседневных задач. Эта клавиатура поддерживает беспроводное подключение на радиоканале, обеспечивая свободу движений в радиусе до 10 метров. Вам не придется беспокоиться о множестве проводов на вашем рабочем месте. Благодаря мультимедийным клавишам у вас будет быстрый доступ к управлению аудио- и видеоконтентом, что сделает использование клавиатуры еще более удобным и функциональным. Питание клавиатуры осуществляется с помощью двух батареек типа AAA, что обеспечивает ее длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Комплектующая мышь работает от одной батарейки типа AA, что также обеспечивает стабильную и продолжительную работу. Клавиатура Acer – это сочетание элегантного дизайна, продуманной эргономики и современных беспроводных технологий, которое сделает ваш рабочий процесс максимально комфортным и продуктивным.
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Доставка
Отзывы


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