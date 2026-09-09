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Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255463
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
кабель, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
да
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный

Основной цвет – черный. В комплекте поставляются сменные оранжевые клавиши. При необходимости можно легко выделить их на фоне других элементов. Демонтаж кнопок происходит при помощи пинцета, он присутствует в коробке.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B820R Blue S черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
кабель, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
да
Описание
Основной цвет – черный. В комплекте поставляются сменные оранжевые клавиши. При необходимости можно легко выделить их на фоне других элементов. Демонтаж кнопок происходит при помощи пинцета, он присутствует в коробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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