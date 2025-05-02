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Клавиатура A4Tech Bloody B975 Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B975 Black USB

27 Отзывы
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Клавиатура A4Tech Bloody B975 Black USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196174
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, пинцет для смены клавиш, дополнительные кнопки, подставка для рук, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
35х12х3
Вес, кг.
1.43

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B975 Black USB

Клавиатура A4Tech Bloody B975 обладает чрезвычайно коротким временем отклика (всего 0.2 мс). Это достигается благодаря использованию технологии LK Light Strike, основанной на работе оптических переключателей. Игроку это дает преимущество в скорости, которое поможет оставить позади любого соперника. A4Tech Bloody B975 имеет классическую конструкцию, включающую 104 клавиши. Подключение к ПК осуществляется при помощи кабеля через USB. Лаконичный дизайн и эффектная RGB подсветка позволят этой клавиатуре занять достойное место в комнате заядлого геймера. Даже стук механических клавиш не оставит его равнодушным. При желании устройство можно использовать и для набора текста.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B975 Black USB

Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже пол года без проблем
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Лера

Достоинства:
Цена. Оптика. Удобство использования. Качество подсветки

Недостатки:
Базовые варианты подсветки. Для работы не базовой подстветки должно быть запущено фирменное ПО.

Комментарий:
Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая механика, удобная подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алёна

Достоинства:


Комментарий:
Заказала в подарок парню,очень понравилась клавиатура,пришла хорошо упакована,работает отлично,множество режимов подсветки.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Глеб

Достоинства:
Подсветка, клавиши, звук!

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Отличная игровая и не только клавиатура, рекомендую всем.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все четко.все дошло.все работает
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Евгений

Достоинства:
комплект!

Недостатки:
чтобы использовать не только базовую подсветку, нужно покопаться в интернете

Комментарий:
Покупкой доволен. Лучшая клавиатура что у меня была!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Святослав

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохо, но характеристикам своим не совсем соответствует. на сайте написано частота опроса 1000 а по факту до 500. Да и громкая. была бы низкопрофильная было бы в разы лучше
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Виталий

Достоинства:
отличная клава

Недостатки:
нет

Комментарий:
Серия блади - мечта геймера, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо, но зачем было ставить в один ряд буквы русского и английского языка, одного размера и цвета? Играть пойдёт, но печатать текст Вы замучаетесь, это факт, скорость упала раза в три, надо привыкать.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура неплохая, щеткает породисто...пока не смог разобраться как сделать чтобы настройки подсветки не сбрасывались после выключения ПК.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Александр Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура отличная,вся алюминевая, нажатия приятные,звук приятный,не особо громкий. Срабатывает четко при малейшем нажатии. Подсветки куча настроек. Минус только очень плохое нанесение шрифта ,мне не мешает,пользуюсь уже интуитивно а вот эстетически выглядят надписи на 4 . Подножки не прорезинены.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая полноразмерная клавиатура хоть и шумная, но в целом все очень хоршо
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Данил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер. Но механика есть механика, шумная.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Довольны. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Моя первая механика. Тактильные щелчки клавиш очень громкие, раза в 2 громче мыши. После мебранки X7. Придется колхозить с шумоизоляцией. Ну для этого обычно и покупают механики чтобы потом с бубном плясать и убирать шум. А в остальном доволен. И технология оптических свичей интересная, жаль что мышей на ней мало кто делает
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Сын выбирал себе клавиатуру, он просто в восторге от неё, его всё устраивает и кнопки, и подсветка всё просто супер. Советуют покупки.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
варан

Достоинства:


Комментарий:
Работает прекрасно, но стоит учитывать что клавиши очень мягкие, нажатие чрезчур легкое, приходится привыкать. Так же рекомендую посмотреть на ютубе как ее настраивать, без бутылки не разберешься.А в остальном она прекрасна
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Подставка под руки болтается, а если не прикручивать - она даже не может дотянутся до клавы. Был не очень приятно удивлен. Ну ладно, привыкнуть можно.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура супер! Пришла полная комплектация, дополнительные кейкапы, подсветка, четкость нажатий , звук очень приятный ( не такой уж сильно громкий) в общем полный фарш) самое главное если другие клавиши задеваешь они не срабатывают, нужно именно прожать её что бы сработало(что важно при большой руке и толстых пальцах) , опробовал в шутерах, очень понравилась, при этом пробовал разные варианты мех . Клавиатур и эта самый топ . Спасибо продавцу за такую цену !
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Вообще крутая, тяжёлая, всё супер. Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2024
Ксения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала клавиатуру специально этой же моделью, потому что муж ей пользуется уже год и очень доволен! Сама хотела именно эту модель! Доставка быстрая, пришло все вовремя и целое) Но внутри не оказалось красной буквы W) Кто то или с пвз или со склада вытащил) где мне ее теперь искать? Расстроена( Подарок самой себе на ДР оставил неприятный осадок(
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Динар Т.

Достоинства:


Комментарий:
По поводу шума, это субъективное ощущение, моя предыдущая мембранная клавиатура тоже громыхала, а эта скорее "щёлкает". К расположению символов раскладки можно быстро привыкнуть, да и возможность кастомизации клавиш позволяет переделать раскладку на свой вкус. Также я привык к клавиатуре с отдельными функциональными клавишами, но той, которая у меня была и всем устраивала уже больше нет в продаже, поэтому я легко переназначил клавиши в настройках данной клавиатуры (например привязал переход ПК в режима сна на кнопку, которой редко пользуюсь), что является огромным плюсом.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока по ощущениям лучшее из того чем пользовался за эту цену. Клавиши из-за шрифтов сразу буду менять, если найду подходящие.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала мужу на подарок, взамен его старенькой механики. Пользуется 4 месяц, нареканий нет. Работает как часы. Клава огонь, рекомендуем.
07.08.2020
Alexander

Достоинства:
См. комментарий

Недостатки:
См. комментарий

Комментарий:
За свои деньги просто шикарная клавиатура (брал за 5130). Звук нажатий приятный и относительно негромкий для механики. В моем случае клавиатура имеет оранжевые переключатели, но данная модель также может быть укомплектована еще и коричневыми переключателями, не имеющими щелчка при нажатии. Рекомендую именно оранжевые, т.к. их звучание в любом случае приятее, равно как и тактильные ощущения от нажатий. Но главный плюс в том, что коричневые переключатели могут прожаться буквально при любом случайном прикосновении к клавише, что исключено в случае с оранжевыми. Корпус прочный и увесистый, выполнен из металла. Колпачки клавиш практически не болтаются. Единственный косяк - шрифт - он на любителя. А любитель наверное найдется только один - дизайнер, его придумавший. Подсветка яркая, но в то же время не бросающаяся в глаза. Исправлен косяк с отсутствием рассеивателей над светодиодами, имеющий место быть у моделей B810R и B820R, поэтому подсветка не отражается на поверхности монитора, в отличие от указанных выше моделей. В целом, если выбор стоит между моделями B810R и B820R (да и любыми другими от A4Tech Bloody), то лучше немного доплатить и приобрести эту. По техническим характеристикам все эти клавиатуры примерно одинаковы, но по качеству исполнения эта в разы лучше.
Остается открытым вопрос, как долго она прослужит. На сколько хватит светодиодов подсветки, прежде чем они сгорят на сколько хватит ИК-излучаталей в механизмах свитчей на сколько хватит покрытия на клавишах, прежде чем оно сотрется до голого пластика, и т.д. Так что долговечность под вопросом. На коробке указано, что срок службы = срок гарантии = 1 год, но хотелось бы, чтобы её хватило минимум года на 3.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, пинцет для смены клавиш, дополнительные кнопки, подставка для рук, документация, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Описание
Клавиатура A4Tech Bloody B975 обладает чрезвычайно коротким временем отклика (всего 0.2 мс). Это достигается благодаря использованию технологии LK Light Strike, основанной на работе оптических переключателей. Игроку это дает преимущество в скорости, которое поможет оставить позади любого соперника. A4Tech Bloody B975 имеет классическую конструкцию, включающую 104 клавиши. Подключение к ПК осуществляется при помощи кабеля через USB. Лаконичный дизайн и эффектная RGB подсветка позволят этой клавиатуре занять достойное место в комнате заядлого геймера. Даже стук механических клавиш не оставит его равнодушным. При желании устройство можно использовать и для набора текста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
работает уже пол года без проблем
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Лера

Достоинства:
Цена. Оптика. Удобство использования. Качество подсветки

Недостатки:
Базовые варианты подсветки. Для работы не базовой подстветки должно быть запущено фирменное ПО.

Комментарий:
Отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая механика, удобная подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Алёна

Достоинства:


Комментарий:
Заказала в подарок парню,очень понравилась клавиатура,пришла хорошо упакована,работает отлично,множество режимов подсветки.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Глеб

Достоинства:
Подсветка, клавиши, звук!

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Отличная игровая и не только клавиатура, рекомендую всем.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все четко.все дошло.все работает
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Евгений

Достоинства:
комплект!

Недостатки:
чтобы использовать не только базовую подсветку, нужно покопаться в интернете

Комментарий:
Покупкой доволен. Лучшая клавиатура что у меня была!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Святослав

Достоинства:


Комментарий:
в целом не плохо, но характеристикам своим не совсем соответствует. на сайте написано частота опроса 1000 а по факту до 500. Да и громкая. была бы низкопрофильная было бы в разы лучше
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Виталий

Достоинства:
отличная клава

Недостатки:
нет

Комментарий:
Серия блади - мечта геймера, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде всё хорошо, но зачем было ставить в один ряд буквы русского и английского языка, одного размера и цвета? Играть пойдёт, но печатать текст Вы замучаетесь, это факт, скорость упала раза в три, надо привыкать.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура неплохая, щеткает породисто...пока не смог разобраться как сделать чтобы настройки подсветки не сбрасывались после выключения ПК.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Александр Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура отличная,вся алюминевая, нажатия приятные,звук приятный,не особо громкий. Срабатывает четко при малейшем нажатии. Подсветки куча настроек. Минус только очень плохое нанесение шрифта ,мне не мешает,пользуюсь уже интуитивно а вот эстетически выглядят надписи на 4 . Подножки не прорезинены.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая полноразмерная клавиатура хоть и шумная, но в целом все очень хоршо
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Данил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер. Но механика есть механика, шумная.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Довольны. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Моя первая механика. Тактильные щелчки клавиш очень громкие, раза в 2 громче мыши. После мебранки X7. Придется колхозить с шумоизоляцией. Ну для этого обычно и покупают механики чтобы потом с бубном плясать и убирать шум. А в остальном доволен. И технология оптических свичей интересная, жаль что мышей на ней мало кто делает
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Сын выбирал себе клавиатуру, он просто в восторге от неё, его всё устраивает и кнопки, и подсветка всё просто супер. Советуют покупки.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2024
варан

Достоинства:


Комментарий:
Работает прекрасно, но стоит учитывать что клавиши очень мягкие, нажатие чрезчур легкое, приходится привыкать. Так же рекомендую посмотреть на ютубе как ее настраивать, без бутылки не разберешься.А в остальном она прекрасна
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Подставка под руки болтается, а если не прикручивать - она даже не может дотянутся до клавы. Был не очень приятно удивлен. Ну ладно, привыкнуть можно.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура супер! Пришла полная комплектация, дополнительные кейкапы, подсветка, четкость нажатий , звук очень приятный ( не такой уж сильно громкий) в общем полный фарш) самое главное если другие клавиши задеваешь они не срабатывают, нужно именно прожать её что бы сработало(что важно при большой руке и толстых пальцах) , опробовал в шутерах, очень понравилась, при этом пробовал разные варианты мех . Клавиатур и эта самый топ . Спасибо продавцу за такую цену !
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Вообще крутая, тяжёлая, всё супер. Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2024
Ксения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала клавиатуру специально этой же моделью, потому что муж ей пользуется уже год и очень доволен! Сама хотела именно эту модель! Доставка быстрая, пришло все вовремя и целое) Но внутри не оказалось красной буквы W) Кто то или с пвз или со склада вытащил) где мне ее теперь искать? Расстроена( Подарок самой себе на ДР оставил неприятный осадок(
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2024
Динар Т.

Достоинства:


Комментарий:
По поводу шума, это субъективное ощущение, моя предыдущая мембранная клавиатура тоже громыхала, а эта скорее "щёлкает". К расположению символов раскладки можно быстро привыкнуть, да и возможность кастомизации клавиш позволяет переделать раскладку на свой вкус. Также я привык к клавиатуре с отдельными функциональными клавишами, но той, которая у меня была и всем устраивала уже больше нет в продаже, поэтому я легко переназначил клавиши в настройках данной клавиатуры (например привязал переход ПК в режима сна на кнопку, которой редко пользуюсь), что является огромным плюсом.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2024
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока по ощущениям лучшее из того чем пользовался за эту цену. Клавиши из-за шрифтов сразу буду менять, если найду подходящие.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брала мужу на подарок, взамен его старенькой механики. Пользуется 4 месяц, нареканий нет. Работает как часы. Клава огонь, рекомендуем.
07.08.2020
Alexander

Достоинства:
См. комментарий

Недостатки:
См. комментарий

Комментарий:
За свои деньги просто шикарная клавиатура (брал за 5130). Звук нажатий приятный и относительно негромкий для механики. В моем случае клавиатура имеет оранжевые переключатели, но данная модель также может быть укомплектована еще и коричневыми переключателями, не имеющими щелчка при нажатии. Рекомендую именно оранжевые, т.к. их звучание в любом случае приятее, равно как и тактильные ощущения от нажатий. Но главный плюс в том, что коричневые переключатели могут прожаться буквально при любом случайном прикосновении к клавише, что исключено в случае с оранжевыми. Корпус прочный и увесистый, выполнен из металла. Колпачки клавиш практически не болтаются. Единственный косяк - шрифт - он на любителя. А любитель наверное найдется только один - дизайнер, его придумавший. Подсветка яркая, но в то же время не бросающаяся в глаза. Исправлен косяк с отсутствием рассеивателей над светодиодами, имеющий место быть у моделей B810R и B820R, поэтому подсветка не отражается на поверхности монитора, в отличие от указанных выше моделей. В целом, если выбор стоит между моделями B810R и B820R (да и любыми другими от A4Tech Bloody), то лучше немного доплатить и приобрести эту. По техническим характеристикам все эти клавиатуры примерно одинаковы, но по качеству исполнения эта в разы лучше.
Остается открытым вопрос, как долго она прослужит. На сколько хватит светодиодов подсветки, прежде чем они сгорят на сколько хватит ИК-излучаталей в механизмах свитчей на сколько хватит покрытия на клавишах, прежде чем оно сотрется до голого пластика, и т.д. Так что долговечность под вопросом. На коробке указано, что срок службы = срок гарантии = 1 год, но хотелось бы, чтобы её хватило минимум года на 3.


Клавиатура A4Tech Bloody B975 Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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