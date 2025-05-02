Клавиатура A4Tech Bloody B975 Black USB

Alexander



См. комментарийСм. комментарийЗа свои деньги просто шикарная клавиатура (брал за 5130). Звук нажатий приятный и относительно негромкий для механики. В моем случае клавиатура имеет оранжевые переключатели, но данная модель также может быть укомплектована еще и коричневыми переключателями, не имеющими щелчка при нажатии. Рекомендую именно оранжевые, т.к. их звучание в любом случае приятее, равно как и тактильные ощущения от нажатий. Но главный плюс в том, что коричневые переключатели могут прожаться буквально при любом случайном прикосновении к клавише, что исключено в случае с оранжевыми. Корпус прочный и увесистый, выполнен из металла. Колпачки клавиш практически не болтаются. Единственный косяк - шрифт - он на любителя. А любитель наверное найдется только один - дизайнер, его придумавший. Подсветка яркая, но в то же время не бросающаяся в глаза. Исправлен косяк с отсутствием рассеивателей над светодиодами, имеющий место быть у моделей B810R и B820R, поэтому подсветка не отражается на поверхности монитора, в отличие от указанных выше моделей. В целом, если выбор стоит между моделями B810R и B820R (да и любыми другими от A4Tech Bloody), то лучше немного доплатить и приобрести эту. По техническим характеристикам все эти клавиатуры примерно одинаковы, но по качеству исполнения эта в разы лучше.Остается открытым вопрос, как долго она прослужит. На сколько хватит светодиодов подсветки, прежде чем они сгорят на сколько хватит ИК-излучаталей в механизмах свитчей на сколько хватит покрытия на клавишах, прежде чем оно сотрется до голого пластика, и т.д. Так что долговечность под вопросом. На коробке указано, что срок службы = срок гарантии = 1 год, но хотелось бы, чтобы её хватило минимум года на 3.