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Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686

26 Отзывы
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 1
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 2
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 4
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 5
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 6
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 7
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 8
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 9
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 14
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 15
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 22
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 23
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 24
Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 25
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
114
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
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  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 30
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255823
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
114
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х20х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686

Клавиатура Logitech представляет собой идеальный выбор для пользователей ПК, сочетая стильный дизайн и функциональность. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой ANSI отличается эргономичным дизайном и обеспечивает комфортное использование как для работы, так и для развлечений. Черно-белая цветовая гамма добавляет устройству элегантности. Благодаря мембранной технологии, печать становится тихой и мягкой, что идеально подходит для офисных помещений или домашних условий. При этом, проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно важно при выполнении ответственных задач. Logitech позаботился и о мультимедийных возможностях — на клавиатуре присутствуют специальные клавиши для быстрого доступа к часто используемым функциям и приложениям. Всего модель насчитывает 114 клавиш, что обеспечивает полную функциональность и удобство управления. Дополнительно, клавиатура обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет использовать ее в различных сценариях, где требуется мобильность. Вес устройства составляет 805 граммов, что делает его устойчивым на рабочем столе. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством продукции, и данная клавиатура не исключение. Независимо от того, используете ли вы ее для работы или игровых сессий, она всегда будет эффективным и надежным помощником.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор. все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Ринат З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект, удобная, пластик хороший, посмотрим как себя покажет в будущем.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура. Покупал маме, теперь себе
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Несколько лет использую этот комплект на работе. Батареек хватает на несколько месяцев. Так как он очень удобен и никогда меня не подводил, заказал такой же домой. Товар рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Клава довольно стильная и эргономичная, думаю много печатать будет удобно, мышка тоже удобная для женской руки. Выбор наборов в целом довольно ограничен, не разгуляешься - этот устроил по савокупности внешнего вида, логитековского качества и более менее терпимой цены, не пожалела о покупке.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил этот набор т.к. понадобился ещё один комплект. А его предшественник (с клавиатурой MK520) безотказно работает у меня уже более 10 лет. Надеюсь, и этот комплект прослужит не меньше. Ставлю 4 звезды, только потому что доставка немного подкачала. На коробку явно ставили что-то тяжёлое (см. фото). Но на на самой клавиатуре только 1 маленькая царапина на ободке (последнее фото). Также реальный цвет набора серый (тёмно-серый), но чёрный это с большой натяжкой (как указано в описании и нарисовано на коробке). Всё остальное пока отлично - в комплекте батарейки, подключил ресивер и всё работает (т.е. реальный plug & play),
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер оригинал. Батарейки в комплекте. В клавиатуре чуть болтаются батарейки , нужно что то подкладывать. Из за этого сигнал с клавиатуры становится слабым. Это все клавиатура супер. На клаве и мыши есть выключатель.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Немного меньше полноформатной клавиатуры, нужно привыкнуть. Качество пластика и кнопок хорошее, тактильно приятны, мягкие при нажатии. Мышка чуть меньше стандарта, прорезиненные бока, что приятно тактильно, время отклика хорошее, мышка довольно шустрая для офисной работы, для игр не тестировали. в целом покупкой довольны, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из лучших беспроводных клавиатур на рынке + удобная мышь! Качество на высоте, тактильность нажатий Супер,качество печати на кнопках выше всяких похвал (брал для предков им это важно!)
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные. Крепкие и достаточно дальнобойные мышь и клава. Кнопка выкл и там, и там.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Диана П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Очень удобная модель.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала смутило что на фото коробки нет русского языка, но на самой клавиатуре он оказался, так что все норм
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная клавиатура и мышка, безшумная, мягкая, мышь удобная в руке, а главное не «бегает» и «скачет», как моя старая, наслаждаюсь работой.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену К800, но существенно ей проигрывает по эргономике.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор, брала на подарок, работает, удобный, буквы чётко видны.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Гравировка как на фото. Подключилось к 2м ПК без проблем. Посмотрим сколько проработает, надеюсь не месяц. Пока все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
комфортно, для дома офиса самое то
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, давно искал удобную клавиатуру, ранее много лет пользовался Microsoft Wired Keyboard 600, но их больше не выпускают, эта клава оказалась намного комфортнее в работе, очень тихая, дополнительные кнопки к месту, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
у меня такая была, класс. Отработала 12 лет.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество материалов и сборки. Надежно держит соединение с ПК.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатления положительные. Брал в июле за 4269, свои деньги оправдывает полностью, В комплекте идут нормальные батарейки: Duracell. Всего их нужно 3 шт. формат АА. (1 в мышь, 2 в клавиатуру). За три месяца использования нареканий в работе не было. Очень хороший и малошумный ход клавиш на клавиатуре, учтите что мышь небольшого размера и под крупную руку не подходит. (я из-за этого оставил свою старую, игровую, вторым номером ))) ) Но жене и детям самое то. (жене моя большая мышь не нравилась). По поводу доставки: всё пришло вовремя, не мято, не порвано. У этого продавцца можно смело заказывать.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен! Качественная сборка, в комплекте уже шли батарейки - просто сразу подключил к пк и все готово! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Алия К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор клавиатура и мышь, подключаются от одного USB, что очень удобно. на батарейках. мышка хорошая, управлять легко. в клавиатуре нравится, что клавиши Shift большие.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Watakushi

Достоинства:


Комментарий:
Отличный офисный комплект клавиатуры и мыши. Если нужно разгрузить пространство рабочего стола,то беспроводные устройства самое лучшее решение для этого. Данный комплект по первым часам использования очень удобный. На клавиатуре есть русская раскладка. Клава полноразмерная,есть мультимедиа кнопки. Ход мягкий, практически не слышно при наборе текста. Тактильно очень приятно. По весу клавиатура не легкая и не тяжелая. При использовании нет ощущения «хлипкости», не прогибается. На столе устойчива. Мышь среднего размера, подойдет практически всем. Клики не громкие. Приятный пластик,в руке лежит удобно. Курсор не срывает,колесо четко щелкает при прокрутке. Связь держит уверенно,нет разрывов и залипаний. В комплекте уже есть батарейки дюрасел(что очень приятно). Пришел комплект быстро, коробка была в заводской упаковке. Жаль вокруг не обмотали ещё чем-то. Угол коробки был немного замят,но это никак не сказалось на целостности самих девайсов. Покупкой доволен. Теперь осталось оценить в долгосрочной перспективе качество. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая клавиатура, можно смело брать брать. Взял на замену Microsoft, покупал давно - служила верой и правдой, но время берет своё, купить такую сейчас сложно. Новая клавиатура конечно не супер бренд - но вполне себе рабочая, удобная, тихая. Подключилась к компьютеру мгновенно, без всяких танцев с бубном. Так что будем катать данную модель, осли что не так - отзыв дополню. Но на данный момент всё прекрасно работает. ( батарейки идут в комплекте, что очень порадовало).
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура. Пожалуй, лучшая из обычных. Круче только игровые. Клавиши тихие. Без этого ужасного звука.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
114
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech представляет собой идеальный выбор для пользователей ПК, сочетая стильный дизайн и функциональность. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой ANSI отличается эргономичным дизайном и обеспечивает комфортное использование как для работы, так и для развлечений. Черно-белая цветовая гамма добавляет устройству элегантности. Благодаря мембранной технологии, печать становится тихой и мягкой, что идеально подходит для офисных помещений или домашних условий. При этом, проводное подключение гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно важно при выполнении ответственных задач. Logitech позаботился и о мультимедийных возможностях — на клавиатуре присутствуют специальные клавиши для быстрого доступа к часто используемым функциям и приложениям. Всего модель насчитывает 114 клавиш, что обеспечивает полную функциональность и удобство управления. Дополнительно, клавиатура обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет использовать ее в различных сценариях, где требуется мобильность. Вес устройства составляет 805 граммов, что делает его устойчивым на рабочем столе. Бренд Logitech славится своей надежностью и качеством продукции, и данная клавиатура не исключение. Независимо от того, используете ли вы ее для работы или игровых сессий, она всегда будет эффективным и надежным помощником.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор. все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Ринат З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект, удобная, пластик хороший, посмотрим как себя покажет в будущем.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура. Покупал маме, теперь себе
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Несколько лет использую этот комплект на работе. Батареек хватает на несколько месяцев. Так как он очень удобен и никогда меня не подводил, заказал такой же домой. Товар рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Клава довольно стильная и эргономичная, думаю много печатать будет удобно, мышка тоже удобная для женской руки. Выбор наборов в целом довольно ограничен, не разгуляешься - этот устроил по савокупности внешнего вида, логитековского качества и более менее терпимой цены, не пожалела о покупке.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил этот набор т.к. понадобился ещё один комплект. А его предшественник (с клавиатурой MK520) безотказно работает у меня уже более 10 лет. Надеюсь, и этот комплект прослужит не меньше. Ставлю 4 звезды, только потому что доставка немного подкачала. На коробку явно ставили что-то тяжёлое (см. фото). Но на на самой клавиатуре только 1 маленькая царапина на ободке (последнее фото). Также реальный цвет набора серый (тёмно-серый), но чёрный это с большой натяжкой (как указано в описании и нарисовано на коробке). Всё остальное пока отлично - в комплекте батарейки, подключил ресивер и всё работает (т.е. реальный plug & play),
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер оригинал. Батарейки в комплекте. В клавиатуре чуть болтаются батарейки , нужно что то подкладывать. Из за этого сигнал с клавиатуры становится слабым. Это все клавиатура супер. На клаве и мыши есть выключатель.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Немного меньше полноформатной клавиатуры, нужно привыкнуть. Качество пластика и кнопок хорошее, тактильно приятны, мягкие при нажатии. Мышка чуть меньше стандарта, прорезиненные бока, что приятно тактильно, время отклика хорошее, мышка довольно шустрая для офисной работы, для игр не тестировали. в целом покупкой довольны, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из лучших беспроводных клавиатур на рынке + удобная мышь! Качество на высоте, тактильность нажатий Супер,качество печати на кнопках выше всяких похвал (брал для предков им это важно!)
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные. Крепкие и достаточно дальнобойные мышь и клава. Кнопка выкл и там, и там.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Диана П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Очень удобная модель.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала смутило что на фото коробки нет русского языка, но на самой клавиатуре он оказался, так что все норм
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная клавиатура и мышка, безшумная, мягкая, мышь удобная в руке, а главное не «бегает» и «скачет», как моя старая, наслаждаюсь работой.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на замену К800, но существенно ей проигрывает по эргономике.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший набор, брала на подарок, работает, удобный, буквы чётко видны.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Гравировка как на фото. Подключилось к 2м ПК без проблем. Посмотрим сколько проработает, надеюсь не месяц. Пока все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
комфортно, для дома офиса самое то
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, давно искал удобную клавиатуру, ранее много лет пользовался Microsoft Wired Keyboard 600, но их больше не выпускают, эта клава оказалась намного комфортнее в работе, очень тихая, дополнительные кнопки к месту, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
у меня такая была, класс. Отработала 12 лет.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество материалов и сборки. Надежно держит соединение с ПК.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатления положительные. Брал в июле за 4269, свои деньги оправдывает полностью, В комплекте идут нормальные батарейки: Duracell. Всего их нужно 3 шт. формат АА. (1 в мышь, 2 в клавиатуру). За три месяца использования нареканий в работе не было. Очень хороший и малошумный ход клавиш на клавиатуре, учтите что мышь небольшого размера и под крупную руку не подходит. (я из-за этого оставил свою старую, игровую, вторым номером ))) ) Но жене и детям самое то. (жене моя большая мышь не нравилась). По поводу доставки: всё пришло вовремя, не мято, не порвано. У этого продавцца можно смело заказывать.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен! Качественная сборка, в комплекте уже шли батарейки - просто сразу подключил к пк и все готово! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Алия К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор клавиатура и мышь, подключаются от одного USB, что очень удобно. на батарейках. мышка хорошая, управлять легко. в клавиатуре нравится, что клавиши Shift большие.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Watakushi

Достоинства:


Комментарий:
Отличный офисный комплект клавиатуры и мыши. Если нужно разгрузить пространство рабочего стола,то беспроводные устройства самое лучшее решение для этого. Данный комплект по первым часам использования очень удобный. На клавиатуре есть русская раскладка. Клава полноразмерная,есть мультимедиа кнопки. Ход мягкий, практически не слышно при наборе текста. Тактильно очень приятно. По весу клавиатура не легкая и не тяжелая. При использовании нет ощущения «хлипкости», не прогибается. На столе устойчива. Мышь среднего размера, подойдет практически всем. Клики не громкие. Приятный пластик,в руке лежит удобно. Курсор не срывает,колесо четко щелкает при прокрутке. Связь держит уверенно,нет разрывов и залипаний. В комплекте уже есть батарейки дюрасел(что очень приятно). Пришел комплект быстро, коробка была в заводской упаковке. Жаль вокруг не обмотали ещё чем-то. Угол коробки был немного замят,но это никак не сказалось на целостности самих девайсов. Покупкой доволен. Теперь осталось оценить в долгосрочной перспективе качество. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая клавиатура, можно смело брать брать. Взял на замену Microsoft, покупал давно - служила верой и правдой, но время берет своё, купить такую сейчас сложно. Новая клавиатура конечно не супер бренд - но вполне себе рабочая, удобная, тихая. Подключилась к компьютеру мгновенно, без всяких танцев с бубном. Так что будем катать данную модель, осли что не так - отзыв дополню. Но на данный момент всё прекрасно работает. ( батарейки идут в комплекте, что очень порадовало).
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура. Пожалуй, лучшая из обычных. Круче только игровые. Клавиши тихие. Без этого ужасного звука.


Набор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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