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Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый

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Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512609
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
серый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.01

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый

Клавиатура A4Tech — идеальный выбор для геймеров и пользователей ПК, ищущих надежность и качество. Этот полноразмерный аксессуар оснащен 104 клавишами в раскладке ANSI, включая клавишу функции (Fn) для расширенной функциональности. Выполненная в стильном сером и черном цвете, клавиатура станет гармоничным дополнением вашего рабочего места. Благодаря оптомеханической технологии, клавиатура A4Tech обеспечивает быстрое и точное срабатывание клавиш, что особенно важно для требовательных игр и продуктивной работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, позволяя вам сосредоточиться на игровом процессе или выполнении важных задач. Подсветка клавиш добавляет стиль и функциональность, обеспечивая комфортное использование в условиях низкой освещенности. A4Tech — это не просто устройство ввода, это надежный инструмент, созданный для настоящих ценителей компьютерных игр и высокопроизводительных вычислений.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B828N черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
серый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — идеальный выбор для геймеров и пользователей ПК, ищущих надежность и качество. Этот полноразмерный аксессуар оснащен 104 клавишами в раскладке ANSI, включая клавишу функции (Fn) для расширенной функциональности. Выполненная в стильном сером и черном цвете, клавиатура станет гармоничным дополнением вашего рабочего места. Благодаря оптомеханической технологии, клавиатура A4Tech обеспечивает быстрое и точное срабатывание клавиш, что особенно важно для требовательных игр и продуктивной работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, позволяя вам сосредоточиться на игровом процессе или выполнении важных задач. Подсветка клавиш добавляет стиль и функциональность, обеспечивая комфортное использование в условиях низкой освещенности. A4Tech — это не просто устройство ввода, это надежный инструмент, созданный для настоящих ценителей компьютерных игр и высокопроизводительных вычислений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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