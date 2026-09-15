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Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night

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Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 1
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 2
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 3
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 4
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 5
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 6
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 7
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 8
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 9
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ноутбука
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
81
Модель переключателей
RK Sky Cyan
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 1
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 2
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 3
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 4
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 5
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 6
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 7
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 8
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 9
  • Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
4 290 руб.  6 870 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 677130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night
4 290 руб. -38%
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Kludge
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
Клавиатура, USB-приемник, двойной пуллер, документация, дополнительные переключатели, кабель USB
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
81
Модель переключателей
RK Sky Cyan
Формат клавиатуры
75%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х4
Вес, кг.
1.25

Описание товара Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night

Клавиатура игровая беспроводная механическая ROYAL KLUDGE RK-H81 RGB Star Night (Sky Cyan switch) – это современное устройство, предназначенное как для геймеров, так и для повседневного использования. Клавиши с линейным ходом обеспечивают плавное и точное нажатие, а общая длина хода клавиш составляет 4 мм, что гарантирует быструю реакцию на команды пользователя. Классическая форма клавиш сохраняет привычный комфорт печати, что делает клавиатуру удобной для длительной работы. Клавиатура поддерживает кириллицу, что делает её идеальным выбором для русскоязычных пользователей. С силой срабатывания 50 г она подходит как для игровых задач, так и для офисной работы. Интерфейс подключения включает USB-A, радио и Bluetooth, что позволяет легко переключаться между несколькими устройствами. Отсоединяемый кабель USB Type-C добавляет удобства в использовании и переноске устройства. Корпус клавиатуры выполнен из прочного пластика, что обеспечивает долгий срок службы. Механическая технология переключателей с точкой срабатывания 2 мм гарантирует быструю и точную реакцию на каждое нажатие. Заменяемые переключатели (hot-swap) позволяют пользователям настраивать клавиатуру под свои предпочтения без необходимости полной замены устройства. Подсветка клавиш RGB добавляет стиль и атмосферу вашему рабочему пространству или игровому столу, предлагая множество режимов освещения для персонализации. Высота клавиши Enter одноэтажная, что способствует удобству при наборе текста.

Отзывы о товаре Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Kludge
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
Клавиатура, USB-приемник, двойной пуллер, документация, дополнительные переключатели, кабель USB
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
81
Модель переключателей
RK Sky Cyan
Развернуть
Формат клавиатуры
75%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура игровая беспроводная механическая ROYAL KLUDGE RK-H81 RGB Star Night (Sky Cyan switch) – это современное устройство, предназначенное как для геймеров, так и для повседневного использования. Клавиши с линейным ходом обеспечивают плавное и точное нажатие, а общая длина хода клавиш составляет 4 мм, что гарантирует быструю реакцию на команды пользователя. Классическая форма клавиш сохраняет привычный комфорт печати, что делает клавиатуру удобной для длительной работы. Клавиатура поддерживает кириллицу, что делает её идеальным выбором для русскоязычных пользователей. С силой срабатывания 50 г она подходит как для игровых задач, так и для офисной работы. Интерфейс подключения включает USB-A, радио и Bluetooth, что позволяет легко переключаться между несколькими устройствами. Отсоединяемый кабель USB Type-C добавляет удобства в использовании и переноске устройства. Корпус клавиатуры выполнен из прочного пластика, что обеспечивает долгий срок службы. Механическая технология переключателей с точкой срабатывания 2 мм гарантирует быструю и точную реакцию на каждое нажатие. Заменяемые переключатели (hot-swap) позволяют пользователям настраивать клавиатуру под свои предпочтения без необходимости полной замены устройства. Подсветка клавиш RGB добавляет стиль и атмосферу вашему рабочему пространству или игровому столу, предлагая множество режимов освещения для персонализации. Высота клавиши Enter одноэтажная, что способствует удобству при наборе текста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night - стоимость товара 4290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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