Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
100
Модель переключателей
RK Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное + проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%4 360 руб. 8 940 руб.
В наличии
Код товара: 677143
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 360 руб. -51%
8 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
100
Модель переключателей
RK Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х18х5
Вес, кг.
1.39
Описание товара Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue
Клавиатура Royal Kludge RK98 Klein Blue — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжную и стильную клавиатуру с широкими возможностями настройки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
белый, синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
100
Модель переключателей
RK Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное + проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура Royal Kludge RK98 Klein Blue — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжную и стильную клавиатуру с широкими возможностями настройки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Клавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue - стоимость товара 4360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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