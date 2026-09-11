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Клавиатура Defender OZOTH 45106 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender OZOTH 45106

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Клавиатура Defender OZOTH 45106
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
680 руб.  1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652663
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
540

Описание товара Клавиатура Defender OZOTH 45106

Клавиатура проводная Defender Ozoth GK-106 [45106] обладает полноразмерной раскладкой, округлой формой клавиш и мембранным механизмом. Благодаря этим особенностям она обеспечивает высокое удобство управления в различных программах и точность обработки нажатий. Разноцветная подсветка с регулировкой уровня яркости делает управление в темноте более комфортным. Defender Ozoth GK-106 выполнена в прочном пластиковом корпусе и оснащена выдвижными опорами на основании. Для синхронизации с ПК применяется проводное подключение по кабелю с разъемом USB.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender OZOTH 45106




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура проводная Defender Ozoth GK-106 [45106] обладает полноразмерной раскладкой, округлой формой клавиш и мембранным механизмом. Благодаря этим особенностям она обеспечивает высокое удобство управления в различных программах и точность обработки нажатий. Разноцветная подсветка с регулировкой уровня яркости делает управление в темноте более комфортным. Defender Ozoth GK-106 выполнена в прочном пластиковом корпусе и оснащена выдвижными опорами на основании. Для синхронизации с ПК применяется проводное подключение по кабелю с разъемом USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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