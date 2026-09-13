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Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный

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Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный - фото 1
Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный - фото 2
Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный - фото 1
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный - фото 2
  • Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723499
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х5
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный

Беспроводной комплект клавиатура и мышь идеально подойдет к стационарному ПК. Выполнен в строгом черном цвете из прочного пластика.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной комплект клавиатура и мышь идеально подойдет к стационарному ПК. Выполнен в строгом черном цвете из прочного пластика.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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