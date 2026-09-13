Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х5
Вес, г.
700
Описание товара Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный
Беспроводной комплект клавиатура и мышь идеально подойдет к стационарному ПК. Выполнен в строгом черном цвете из прочного пластика.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Беспроводной комплект клавиатура и мышь идеально подойдет к стационарному ПК. Выполнен в строгом черном цвете из прочного пластика.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
Клавиатура + мышь Philips SPT6324B/60 чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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