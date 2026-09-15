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Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)

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Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 1
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 2
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 3
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 4
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 5
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 6
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 7
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 8
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 9
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 10
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 11
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 12
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 13
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
119
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 1
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 2
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 3
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 4
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 5
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 6
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 7
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 8
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 9
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 10
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 11
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 12
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 13
  • Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
119
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
470

Описание товара Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)

Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Она имеет японскую раскладку JIS и оснащена 119 клавишами, что позволяет удобно работать и набирать текст. Благодаря полноразмерному формату, клавиатура обеспечивает комфортную работу с полным набором клавиш. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер рабочего места. Мембранная технология клавиш обеспечивает бесшумное и мягкое нажатие, что делает работу за компьютером более комфортной. Для удобства пользователей клавиатура оснащена мультимедийными клавишами, которые упрощают управление аудио и видео функциями. Подключается клавиатура к компьютеру с помощью USB Type-A интерфейса, а провод длиной 1.6 метра обеспечивает достаточную свободу перемещения и размещения устройства на столе. Клавиатура Oklick — это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность и удобство в использовании.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
119
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с ПК. Она имеет японскую раскладку JIS и оснащена 119 клавишами, что позволяет удобно работать и набирать текст. Благодаря полноразмерному формату, клавиатура обеспечивает комфортную работу с полным набором клавиш. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер рабочего места. Мембранная технология клавиш обеспечивает бесшумное и мягкое нажатие, что делает работу за компьютером более комфортной. Для удобства пользователей клавиатура оснащена мультимедийными клавишами, которые упрощают управление аудио и видео функциями. Подключается клавиатура к компьютеру с помощью USB Type-A интерфейса, а провод длиной 1.6 метра обеспечивает достаточную свободу перемещения и размещения устройства на столе. Клавиатура Oklick — это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность и удобство в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Oklick125M черный USB Multimedia (1678108) - по цене 690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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