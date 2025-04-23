Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092)
Клавиатура Oklick - это высококачественное устройство ввода, идеально подходящее для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Эта полноразмерная механическая клавиатура оснащена 104 клавишами, что обеспечивает комфорт и эффективность в повседневной работе и развлечениях. Элегантный черный цвет и современный дизайн делают ее стильным дополнением любого рабочего пространства. ISO-раскладка клавиатуры отвечает всем стандартам, обеспечивая удобство набора текста и удобный доступ ко всем необходимым символам и функциям. Клавиатура подключается к устройству через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное и надежное соединение. Длина кабеля составляет 1.8 метра, что предоставляет свободу в размещении устройства на рабочем столе. С весом всего 380 граммов, клавиатура Oklick остается легкой и портативной, что позволяет легко переносить ее и использовать в различных условиях. Проводное подключение обеспечивает мгновенный отклик и надежность в передаче сигналов, что особенно важно для геймеров и пользователей, ценящих скорость и точность. Если вы ищете сочетание функциональности, стиля и надежности, клавиатура Oklick станет отличным выбором для работы и игр.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, с подсветкой, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная клава, рабочая, легкая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура. Пользуюсь уже несколько месяцев. Всё удобно. За такую цену - вообще супер)
Достоинства:
Комментарий:
нормальная за свои деньги, работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. обычная клавиатура
Достоинства:
Комментарий:
Классная , широкая , устойчивая на столе , не ездит. Немного шумная. Но в целом отличная !
Достоинства:
Комментарий:
Простая дешовая клавиатура. работает.
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура хорошая , прочная ,рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
только начала пользоваться, клавиши приятно щелкают...все в порядке, упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная рабочая клавиатура.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная. Красивая, что немаловажно, - рабочее место должно радовать глаз))) Прекрасно работает. Искала именно такую.
Отзывы о товаре Клавиатура Oklick105M черный USB (1678092)
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная клава, рабочая, легкая
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура. Пользуюсь уже несколько месяцев. Всё удобно. За такую цену - вообще супер)
Достоинства:
Комментарий:
нормальная за свои деньги, работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. обычная клавиатура
Достоинства:
Комментарий:
Классная , широкая , устойчивая на столе , не ездит. Немного шумная. Но в целом отличная !
Достоинства:
Комментарий:
Простая дешовая клавиатура. работает.
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура хорошая , прочная ,рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
только начала пользоваться, клавиши приятно щелкают...все в порядке, упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная рабочая клавиатура.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная. Красивая, что немаловажно, - рабочее место должно радовать глаз))) Прекрасно работает. Искала именно такую.