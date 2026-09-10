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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый

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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
18
Тип подключения
проводное
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый - фото 1
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый - фото 2
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый - фото 3
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый - фото 4
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый - фото 5
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397087
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
цифровой блок, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
0.7
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
198

Описание товара Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый

Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Обладая классическим черным цветом и минималистичным дизайном, она добавит стиль и элегантность вашему рабочему месту. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и приятным. Эта модель оснащена 18 клавишами, что делает ее компактной и удобной для пользователей, которым не требуется полный набор клавиш для работы. Проводное подключение гарантирует стабильность и мгновенный отклик на каждое нажатие. Кабель длиной 0.7 метра обеспечивает удобство подключения к ПК без излишков провода на рабочем столе. Изготовленная в Китае брендом A4Tech, эта клавиатура сочетает в себе качество и доступность, оставаясь надежным выбором для дома и офиса. Отсутствие подсветки и тачпада позволяет сосредоточиться на самой основной функции клавиатуры — легком и точном наборе текста или выполнении других задач на компьютере.

Отзывы о товаре Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
цифровой блок, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
0.7
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Обладая классическим черным цветом и минималистичным дизайном, она добавит стиль и элегантность вашему рабочему месту. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, делая набор текста комфортным и приятным. Эта модель оснащена 18 клавишами, что делает ее компактной и удобной для пользователей, которым не требуется полный набор клавиш для работы. Проводное подключение гарантирует стабильность и мгновенный отклик на каждое нажатие. Кабель длиной 0.7 метра обеспечивает удобство подключения к ПК без излишков провода на рабочем столе. Изготовленная в Китае брендом A4Tech, эта клавиатура сочетает в себе качество и доступность, оставаясь надежным выбором для дома и офиса. Отсутствие подсветки и тачпада позволяет сосредоточиться на самой основной функции клавиатуры — легком и точном наборе текста или выполнении других задач на компьютере.
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Доставка
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