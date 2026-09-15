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Набор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123)

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Набор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 498456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123)
710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура, мышь
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
550

Описание товара Набор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123)

Defender Glion C-123 - игровой набор, состоящий из клавиатуры классической раскладки и мыши эргономичной формы.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура, мышь
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Defender Glion C-123 - игровой набор, состоящий из клавиатуры классической раскладки и мыши эргономичной формы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Defender GLION C-123 (45123) - стоимость товара 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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