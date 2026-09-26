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Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144)

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Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 1
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 2
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 3
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 4
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 5
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 6
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 7
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 8
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 9
Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 1
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 2
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 3
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 4
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 5
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 6
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 7
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 8
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 9
  • Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612857
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
675

Описание товара Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144)

Клавиатура Oklick — это отличное решение для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Оснащенная полноразмерной ISO-раскладкой, она предлагает 104 клавиши для удобного и быстрого ввода данных. Мембранная технология обеспечивает тихое и мягкое нажатие, что делает её идеальной как для игр, так и для работы. Одной из ключевых особенностей этой модели является стильная подсветка клавиш, которая придаёт ей современный вид и делает использование удобным даже в условиях низкого освещения. Проводное подключение обеспечивает стабильную передачу данных без задержек, что особенно важно для геймеров. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который идеально впишется в любой интерьер. С длиной кабеля 1.8 метра, ее подключение будет удобным и не вызовет сложностей даже на большом расстоянии от компьютера. Вес в 462 грамма делает её достаточно лёгкой и удобной для транспортировки. Oklick предлагает надежное и доступное решение для любого пользователя, будь то работа на ПК или ноутбуке. Эта клавиатура станет незаменимым помощником в выполнении повседневных задач и достижении успеха в виртуальных сражениях.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 709G черный USB LED (1788144)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это отличное решение для геймеров и пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Оснащенная полноразмерной ISO-раскладкой, она предлагает 104 клавиши для удобного и быстрого ввода данных. Мембранная технология обеспечивает тихое и мягкое нажатие, что делает её идеальной как для игр, так и для работы. Одной из ключевых особенностей этой модели является стильная подсветка клавиш, которая придаёт ей современный вид и делает использование удобным даже в условиях низкого освещения. Проводное подключение обеспечивает стабильную передачу данных без задержек, что особенно важно для геймеров. Клавиатура выполнена в классическом черном цвете, который идеально впишется в любой интерьер. С длиной кабеля 1.8 метра, ее подключение будет удобным и не вызовет сложностей даже на большом расстоянии от компьютера. Вес в 462 грамма делает её достаточно лёгкой и удобной для транспортировки. Oklick предлагает надежное и доступное решение для любого пользователя, будь то работа на ПК или ноутбуке. Эта клавиатура станет незаменимым помощником в выполнении повседневных задач и достижении успеха в виртуальных сражениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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