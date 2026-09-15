Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW301 White ZL.KBDCC.01B
Клавиатура Acer — это сочетание надежности и современного дизайна, идеально подходящее для работы и повседневного использования. Выполненная в элегантном белом цвете, она станет стильным дополнением вашего рабочего пространства. Клавиатура имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI и оснащена 104 клавишами, включая полезную клавишу функции (Fn), которые обеспечат быстрый доступ к различным функциям и удобство в использовании. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает набор текста комфортным. Проводное подключение с длиной кабеля 1,8 метра обеспечивает стабильную и надежную связь без задержек, избавляя от необходимости менять батарейки. С весом всего 490 граммов, эта клавиатура легка и проста в перемещении, что позволяет организовать рабочее место по вашему усмотрению. Продукция компании Acer известна своим качеством и долговечностью, поэтому эта клавиатура станет надежным помощником в любых задачах.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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