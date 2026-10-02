Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный
Клавиатура+мышь проводная Oklick 620M – это готовое решение для взаимодействия с вашим домашним или офисным компьютером. Набор отличается высокой функциональностью и удобством, благодаря чему может стать отличным выбором для повседневного использования. Входящая в комплект клавиатура Oklick 620M выполнена из качественного черного пластика, за счет чего обладает небольшим весом и высокой прочностью. Модель относится к мембранному типу и оснащена 104 кнопками, а также дополнительными кнопками для управления мультимедиа и различными другими функциями. Кроме того, клавиатура обладает отдельным цифровым блоком, благодаря которому обеспечивается комфорт при работе с документами. Мышь Oklick 620M выполнена в компактном корпусе из приятного матового пластика и рассчитана на хват правой и левой рукой. Для управления на корпусе предусмотрено 3 стандартные кнопки. В основе мыши используется оптический светодиодный датчик с разрешением 1200 dpi, что обеспечит комфортную работу в различных условиях и высокую точность позиционирования курсора.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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