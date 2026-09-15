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Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB - фото 1
  • Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB - фото 2
  • Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB - фото 3
  • Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB - фото 4
  • Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB - фото 5
  • Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB - фото 6
  • Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х15х3
Вес, г.
800

Описание товара Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB

Клавиатура A4TECH – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы как на ПК, так и на ноутбуках. Данная клавиатура выполнена в классическом черном цвете и обладает полноразмерной раскладкой JIS, предоставляя пользователю 104 полнофункциональные клавиши. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, что делает использование комфортным в течение долгих часов работы. Клавиатура A4TECH оснащена функциональной клавишей (Fn), что расширяет функциональные возможности и позволяет пользователю оперативно управлять мультимедийными приложениями и другими функциями. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную работу и быструю передачу данных без задержек. С длиной кабеля 1.5 метра эта клавиатура предлагает достаточную свободу в расположении на рабочем месте. A4TECH – это превосходный выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность в сочетании с современным дизайном.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы как на ПК, так и на ноутбуках. Данная клавиатура выполнена в классическом черном цвете и обладает полноразмерной раскладкой JIS, предоставляя пользователю 104 полнофункциональные клавиши. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, что делает использование комфортным в течение долгих часов работы. Клавиатура A4TECH оснащена функциональной клавишей (Fn), что расширяет функциональные возможности и позволяет пользователю оперативно управлять мультимедийными приложениями и другими функциями. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную работу и быструю передачу данных без задержек. С длиной кабеля 1.5 метра эта клавиатура предлагает достаточную свободу в расположении на рабочем месте. A4TECH – это превосходный выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность в сочетании с современным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB - по цене 920 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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