Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech KK-3 черный USB
Клавиатура A4TECH – это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы как на ПК, так и на ноутбуках. Данная клавиатура выполнена в классическом черном цвете и обладает полноразмерной раскладкой JIS, предоставляя пользователю 104 полнофункциональные клавиши. Мембранный тип клавиатуры обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии, что делает использование комфортным в течение долгих часов работы. Клавиатура A4TECH оснащена функциональной клавишей (Fn), что расширяет функциональные возможности и позволяет пользователю оперативно управлять мультимедийными приложениями и другими функциями. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную работу и быструю передачу данных без задержек. С длиной кабеля 1.5 метра эта клавиатура предлагает достаточную свободу в расположении на рабочем месте. A4TECH – это превосходный выбор для тех, кто ценит надежность и функциональность в сочетании с современным дизайном.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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