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Клавиатура Oklick 550ML белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 550ML белый

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Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 2
Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 3
Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 4
Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 5
Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 6
Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 7
Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 1
  • Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 2
  • Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 3
  • Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 4
  • Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 5
  • Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 6
  • Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 7
  • Клавиатура Oklick 550ML белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255852
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
620

Описание товара Клавиатура Oklick 550ML белый

Клавиатура Oklick 550ML имеет белый цвет, который подойдет к интерьеру любого помещения. Особенностью модели, относящейся к мембранному типу, является наличие RGB-подсветки. Клавиатура выглядит очень стильно, а пользоваться ею можно даже при отсутствующем освещении. Клавиатура Oklick 550ML имеет 104 клавиши, включая клавишу функции Fn. Производителем использовано низкопрофильное исполнение кнопок. В наличии цифровой блок клавиш, удобство которого наверняка оценят пользователи, часто и интенсивно пользующиеся вводом чисел. Для подключения клавиатуры применяется интерфейс USB. Длина интерфейсного кабеля, равная 1.5 м, достаточна для обеспечения нужного уровня свободы выбора места установки клавиатуры. Корпус клавиатуры изготовлен из пластика. Этот материал, отличающийся невысокой удельной массой, обуславливает низкую массу клавиатуры: она равна лишь 410 г. Габаритные размеры клавиатуры – 439x29.5x125.8 мм. Модель укомплектована подробным руководством пользователя. В качестве упаковки клавиатуры была использована коробка презентабельного вида.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 550ML белый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick 550ML имеет белый цвет, который подойдет к интерьеру любого помещения. Особенностью модели, относящейся к мембранному типу, является наличие RGB-подсветки. Клавиатура выглядит очень стильно, а пользоваться ею можно даже при отсутствующем освещении. Клавиатура Oklick 550ML имеет 104 клавиши, включая клавишу функции Fn. Производителем использовано низкопрофильное исполнение кнопок. В наличии цифровой блок клавиш, удобство которого наверняка оценят пользователи, часто и интенсивно пользующиеся вводом чисел. Для подключения клавиатуры применяется интерфейс USB. Длина интерфейсного кабеля, равная 1.5 м, достаточна для обеспечения нужного уровня свободы выбора места установки клавиатуры. Корпус клавиатуры изготовлен из пластика. Этот материал, отличающийся невысокой удельной массой, обуславливает низкую массу клавиатуры: она равна лишь 410 г. Габаритные размеры клавиатуры – 439x29.5x125.8 мм. Модель укомплектована подробным руководством пользователя. В качестве упаковки клавиатуры была использована коробка презентабельного вида.
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Отзывы


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