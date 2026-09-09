Клавиатура Oklick 550ML белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 550ML белый
Клавиатура Oklick 550ML имеет белый цвет, который подойдет к интерьеру любого помещения. Особенностью модели, относящейся к мембранному типу, является наличие RGB-подсветки. Клавиатура выглядит очень стильно, а пользоваться ею можно даже при отсутствующем освещении. Клавиатура Oklick 550ML имеет 104 клавиши, включая клавишу функции Fn. Производителем использовано низкопрофильное исполнение кнопок. В наличии цифровой блок клавиш, удобство которого наверняка оценят пользователи, часто и интенсивно пользующиеся вводом чисел. Для подключения клавиатуры применяется интерфейс USB. Длина интерфейсного кабеля, равная 1.5 м, достаточна для обеспечения нужного уровня свободы выбора места установки клавиатуры. Корпус клавиатуры изготовлен из пластика. Этот материал, отличающийся невысокой удельной массой, обуславливает низкую массу клавиатуры: она равна лишь 410 г. Габаритные размеры клавиатуры – 439x29.5x125.8 мм. Модель укомплектована подробным руководством пользователя. В качестве упаковки клавиатуры была использована коробка презентабельного вида.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные, тонкие
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