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Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M)

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Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 1
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 2
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 3
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 4
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 5
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 6
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 7
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 8
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 9
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 10
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 1
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 2
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 3
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 4
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 5
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 6
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 7
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 8
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 9
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 10
  • Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M)
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-приемник, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M)

Клавиатура Acer представляет собой надежное устройство для пользователей, которым требуется качественное и долговечное решение для работы на компьютере или ноутбуке. Благодаря своей полноразмерной раскладке JIS и 104 клавишам эта мембранная клавиатура обеспечивает удобное и интуитивно понятное взаимодействие с вашим устройством. Черный цвет придает клавиатуре элегантный и сдержанный вид, который идеально вписывается в любой рабочий или домашний интерьер. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность соединения и отсутствие необходимости в замене батареек, что является безусловным плюсом для тех, кто ценит простоту и надежность. С длиной кабеля 1.5 метра вы получаете достаточную свободу размещения клавиатуры на рабочем столе, что позволяет организовать пространство максимально удобно для продуктивной работы. Клавиатура Acer подходит как для использования с ПК, так и с ноутбуками, обеспечивая универсальность и гибкость в вашем выборе. Эта модель не только эстетична, но и функциональна, что делает ее отличным выбором для повседневных задач и профессиональной работы.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB-приемник, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer представляет собой надежное устройство для пользователей, которым требуется качественное и долговечное решение для работы на компьютере или ноутбуке. Благодаря своей полноразмерной раскладке JIS и 104 клавишам эта мембранная клавиатура обеспечивает удобное и интуитивно понятное взаимодействие с вашим устройством. Черный цвет придает клавиатуре элегантный и сдержанный вид, который идеально вписывается в любой рабочий или домашний интерьер. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность соединения и отсутствие необходимости в замене батареек, что является безусловным плюсом для тех, кто ценит простоту и надежность. С длиной кабеля 1.5 метра вы получаете достаточную свободу размещения клавиатуры на рабочем столе, что позволяет организовать пространство максимально удобно для продуктивной работы. Клавиатура Acer подходит как для использования с ПК, так и с ноутбуками, обеспечивая универсальность и гибкость в вашем выборе. Эта модель не только эстетична, но и функциональна, что делает ее отличным выбором для повседневных задач и профессиональной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура + мышь Acer OMW141 клав:черный мышь:черный USB (ZL.MCEEE.01M) - по цене 790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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