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Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная

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Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 1
Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 2
Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 3
Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 4
Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 5
Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 6
Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
механическая
  • Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 1
  • Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 2
  • Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 3
  • Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 4
  • Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 5
  • Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 6
  • Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573724
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
49х20х6
Вес, кг.
1.18

Описание товара Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная

Клавиатура проводная SVEN KB-G9700 [SV-015831] полностью соответствует требованиям киберспортсменов. Она оборудована механическими переключателями, которые отличаются точным срабатыванием с характерным щелчком и продолжительным ресурсом службы. Разноцветная красочная подсветка способствует максимальному погружению в увлекательный игровой процесс. Эргономичная конструкция с подставкой под запястья повышает комфорт при длительных игровых сеансах. Корпус на основе пластика и металла гарантирует устойчивость к повреждениям. Подключение клавиатуры SVEN KB-G9700 осуществляется посредством кабеля USB.

Отзывы о товаре Клавиатура Sven KB-G9700 чёрная




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Подсветка клавиш
да
Описание
Клавиатура проводная SVEN KB-G9700 [SV-015831] полностью соответствует требованиям киберспортсменов. Она оборудована механическими переключателями, которые отличаются точным срабатыванием с характерным щелчком и продолжительным ресурсом службы. Разноцветная красочная подсветка способствует максимальному погружению в увлекательный игровой процесс. Эргономичная конструкция с подставкой под запястья повышает комфорт при длительных игровых сеансах. Корпус на основе пластика и металла гарантирует устойчивость к повреждениям. Подключение клавиатуры SVEN KB-G9700 осуществляется посредством кабеля USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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