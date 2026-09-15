Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 650749
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 270 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
48х33х29
Вес, г.
550
Описание товара Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)
104 клавишная клавиатура в слим исполнении - идеальный вариант для игр и работы. Клавиатура имеет тихие красные переключатели, RGB подсветку и отсоединяемый кабель.
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104 клавишная клавиатура в слим исполнении - идеальный вариант для игр и работы. Клавиатура имеет тихие красные переключатели, RGB подсветку и отсоединяемый кабель.
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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