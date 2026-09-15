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Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)

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Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 1
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 2
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 3
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 4
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 5
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 6
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 7
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 8
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 9
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 10
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 11
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 12
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 13
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 14
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 15
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 16
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 17
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 18
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 19
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 20
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 21
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 22
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 23
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 24
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 25
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 1
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 2
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 3
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 4
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 5
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 6
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 7
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 8
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 9
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 10
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 11
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 12
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  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 14
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  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 17
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 18
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 19
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 20
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 21
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 22
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 23
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 24
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 25
  • Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
48х33х29
Вес, г.
550

Описание товара Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)

104 клавишная клавиатура в слим исполнении - идеальный вариант для игр и работы. Клавиатура имеет тихие красные переключатели, RGB подсветку и отсоединяемый кабель.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
104 клавишная клавиатура в слим исполнении - идеальный вариант для игр и работы. Клавиатура имеет тихие красные переключатели, RGB подсветку и отсоединяемый кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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