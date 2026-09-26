Клавиатура Defender Mitra RU
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293708
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
20
Описание товара Клавиатура Defender Mitra RU
Клавиатура Defender Mitra RU - стильная модель отличающаяся повышенной износостойкостью и удобством использования. Лучшие материалы и технологии, топовые переключатели OUTEMU+BLUE, программируемая RGB подсветка, прочный кабель, влагоустойчивая конструкция.
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Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Клавиатура Defender Mitra RU - стильная модель отличающаяся повышенной износостойкостью и удобством использования. Лучшие материалы и технологии, топовые переключатели OUTEMU+BLUE, программируемая RGB подсветка, прочный кабель, влагоустойчивая конструкция.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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