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Клавиатура Defender Mitra RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender Mitra RU

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Клавиатура Defender Mitra RU - фото 1
Клавиатура Defender Mitra RU - фото 2
Клавиатура Defender Mitra RU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
  • Клавиатура Defender Mitra RU - фото 1
  • Клавиатура Defender Mitra RU - фото 2
  • Клавиатура Defender Mitra RU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293708
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
30х15х3
Вес, г.
20

Описание товара Клавиатура Defender Mitra RU

Клавиатура Defender Mitra RU - стильная модель отличающаяся повышенной износостойкостью и удобством использования. Лучшие материалы и технологии, топовые переключатели OUTEMU+BLUE, программируемая RGB подсветка, прочный кабель, влагоустойчивая конструкция.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Mitra RU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Описание
Клавиатура Defender Mitra RU - стильная модель отличающаяся повышенной износостойкостью и удобством использования. Лучшие материалы и технологии, топовые переключатели OUTEMU+BLUE, программируемая RGB подсветка, прочный кабель, влагоустойчивая конструкция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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