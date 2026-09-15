Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612818
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
650
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX60H оформлена в корпусе серого цвета полноразмерного формата и выделяется интегрированным светодиодным освещением с множеством оттенков. Низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом обеспечивают легкость нажатия одновременно с точным срабатыванием и низким уровнем шума. В данной модели предусмотрен концентратор с двумя разъемами USB. Из других особенностей A4Tech Fstyler FX60H отмечаются влагозащищенное исполнение и кабель подключения длиной 1.5 метра.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Клавиатура проводная A4Tech Fstyler FX60H оформлена в корпусе серого цвета полноразмерного формата и выделяется интегрированным светодиодным освещением с множеством оттенков. Низкопрофильные клавиши с ножничным механизмом обеспечивают легкость нажатия одновременно с точным срабатыванием и низким уровнем шума. В данной модели предусмотрен концентратор с двумя разъемами USB. Из других особенностей A4Tech Fstyler FX60H отмечаются влагозащищенное исполнение и кабель подключения длиной 1.5 метра.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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