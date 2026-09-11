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Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE ))

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Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
BLMS Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE )) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568134
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
BLMS Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, кг.
1.26

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE ))

Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокое качество и надежность. Эта механическая клавиатура оснащена 104 клавишами с линейными переключателями, которые обеспечивают быстрый и плавный отклик, что особенно важно в динамичных играх. Благодаря встроенной подсветке клавиш, вы сможете комфортно играть и работать даже в условиях недостаточного освещения. Обладая раскладкой ANSI и полноразмерным форматом, клавиатура A4TECH прекрасно подойдет для использования как с ПК, так и с ноутбуками. Ее стильный белый цвет придает устройству современный и элегантный вид, дополнительно украшая ваше рабочее место. Кроме того, клавиатура поддерживает функцию Hot Swap, позволяя легко менять переключатели без необходимости пайки, что упрощает процесс кастомизации и обслуживания устройства. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A и кабель длиной 1.8 метра обеспечивает стабильное и надежное соединение без задержек. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным выбором как для ежедневной работы и серфинга в интернете, так и для увлекательных игровых сессий.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody S510N белый (S510N (ICY WHITE ))




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Развернуть
Модель переключателей
BLMS Red
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих высокое качество и надежность. Эта механическая клавиатура оснащена 104 клавишами с линейными переключателями, которые обеспечивают быстрый и плавный отклик, что особенно важно в динамичных играх. Благодаря встроенной подсветке клавиш, вы сможете комфортно играть и работать даже в условиях недостаточного освещения. Обладая раскладкой ANSI и полноразмерным форматом, клавиатура A4TECH прекрасно подойдет для использования как с ПК, так и с ноутбуками. Ее стильный белый цвет придает устройству современный и элегантный вид, дополнительно украшая ваше рабочее место. Кроме того, клавиатура поддерживает функцию Hot Swap, позволяя легко менять переключатели без необходимости пайки, что упрощает процесс кастомизации и обслуживания устройства. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A и кабель длиной 1.8 метра обеспечивает стабильное и надежное соединение без задержек. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта клавиатура не является исключением. Она станет отличным выбором как для ежедневной работы и серфинга в интернете, так и для увлекательных игровых сессий.
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Отзывы


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