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Клавиатура MSI FORGE GK320 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура MSI FORGE GK320 Black

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Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 1
Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 2
Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 3
Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 4
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Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 6
Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 7
Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 8
Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 9
Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 10
Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Forge GK320
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 1
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 2
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 3
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 4
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 5
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 6
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 7
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 8
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 9
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 10
  • Клавиатура MSI FORGE GK320 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726830
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Forge GK320
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х19х6
Вес, кг.
1.23

Описание товара Клавиатура MSI FORGE GK320 Black

Механические переключатели имеют линейный профиль и обеспечивают точное нажатие каждой клавиши. Настраиваемая конструкция клавиатуры для замены механических переключателей без пайки.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI FORGE GK320 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
линейные
Развернуть
Модель переключателей
Forge GK320
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Механические переключатели имеют линейный профиль и обеспечивают точное нажатие каждой клавиши. Настраиваемая конструкция клавиатуры для замены механических переключателей без пайки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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