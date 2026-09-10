Клавиатура Logitech K380 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412056
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
29х14х3
Вес, г.
575
Описание товара Клавиатура Logitech K380 White
Компактная, современная, универсальная клавиатура K380 Slim Multi-Device — оптимальный выбор при оснащении рабочего места. Это продуманное до мелочей устройство с ультратонким профилем идеально подходит для ввода текста на компьютере, смартфоне, планшете и т. д. Она является лучшим помощником для решения повседневных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 684 руб.921 руб. в СплитКлавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) S...
-
В наличииЦена 3 720 руб. 4 430 руб.930 руб. в СплитКлавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS
-
В наличииЦена 3 893 руб.974 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный
-
В наличииЦена 4 290 руб. 6 870 руб.1073 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night
-
В наличииЦена 4 360 руб. 7 260 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Brown switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 360 руб. 8 940 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитКлавиатура Logitech Keyboard G413 TKL SE Black (920-010447)
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Light Could
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-S98 Brown switch/Camping
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Компактная, современная, универсальная клавиатура K380 Slim Multi-Device — оптимальный выбор при оснащении рабочего места. Это продуманное до мелочей устройство с ультратонким профилем идеально подходит для ввода текста на компьютере, смартфоне, планшете и т. д. Она является лучшим помощником для решения повседневных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура Logitech K380 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K380 White