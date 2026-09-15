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Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)

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Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 1
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 2
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 3
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 4
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 5
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 6
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 7
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 8
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 9
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 10
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 11
Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 1
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 2
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 3
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 4
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 5
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 6
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 7
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 8
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 9
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 10
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 11
  • Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650750
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
39х17х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)

Очень компактная беспроводная (Bluetooth и радиоканал 2.4GHz) механическая клавиатура с RGB подсветкой. Тихие и тонкие коричневые(Slim) переключатели идеально подойдут как для игр, так и для работы. Ультратонкий дизайн. 3 режима подключения: Проводное подключение, беспроводной режим Bluetooth, беспроводное подключение по радио каналу 2.4 ГГц. Высокая энергоэффективность. Тихий ход клавиш обеспечивает практически бесшумную работу. Повышенная износостойкость.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Описание
Очень компактная беспроводная (Bluetooth и радиоканал 2.4GHz) механическая клавиатура с RGB подсветкой. Тихие и тонкие коричневые(Slim) переключатели идеально подойдут как для игр, так и для работы. Ультратонкий дизайн. 3 режима подключения: Проводное подключение, беспроводной режим Bluetooth, беспроводное подключение по радио каналу 2.4 ГГц. Высокая энергоэффективность. Тихий ход клавиш обеспечивает практически бесшумную работу. Повышенная износостойкость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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