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Клавиатура MSI Vigor GK30 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура MSI Vigor GK30 белый

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Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 2
Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 3
Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 4
Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 5
Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 6
Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 7
Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 8
Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 9
Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 1
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 2
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 3
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 4
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 5
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 6
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 7
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 8
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 9
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612841
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
PS/2, USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура MSI Vigor GK30 белый

Клавиатура MSI — идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих качество и эргономику. Эта полноразмерная клавиатура обладает 104 клавишами и выполнена в стильном белом цвете. Подсветка клавиш обеспечивает комфортное использование в условиях слабого освещения, добавляя эстетичный элемент в ваш рабочий или игровой процесс. Клавиатура поддерживает JIS-раскладку, что делает её универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Благодаря плунжерному механизму клавиш, вы получите тактильное и отзывчивое нажатие, что особенно важно для интенсивного игрового использования. Подключение клавиатуры осуществляется через интерфейсы PS/2 и USB Type-A, что гарантирует совместимость с различными устройствами. Длина кабеля составляет 1.8 метра, обеспечивая удобство и гибкость при подключении. Кроме того, клавиатура весит всего 1042 грамма, что делает её достаточно устойчивой на вашем столе, но при этом позволяет легко перемещать её при необходимости. MSI создала клавиатуру, которая станет надежным помощником как в играх, так и в работе за ПК, объединив в себе лучшие качества для комфортного взаимодействия.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI Vigor GK30 белый




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
PS/2, USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура MSI — идеальный выбор для геймеров и пользователей, ценящих качество и эргономику. Эта полноразмерная клавиатура обладает 104 клавишами и выполнена в стильном белом цвете. Подсветка клавиш обеспечивает комфортное использование в условиях слабого освещения, добавляя эстетичный элемент в ваш рабочий или игровой процесс. Клавиатура поддерживает JIS-раскладку, что делает её универсальным инструментом как для работы, так и для развлечений. Благодаря плунжерному механизму клавиш, вы получите тактильное и отзывчивое нажатие, что особенно важно для интенсивного игрового использования. Подключение клавиатуры осуществляется через интерфейсы PS/2 и USB Type-A, что гарантирует совместимость с различными устройствами. Длина кабеля составляет 1.8 метра, обеспечивая удобство и гибкость при подключении. Кроме того, клавиатура весит всего 1042 грамма, что делает её достаточно устойчивой на вашем столе, но при этом позволяет легко перемещать её при необходимости. MSI создала клавиатуру, которая станет надежным помощником как в играх, так и в работе за ПК, объединив в себе лучшие качества для комфортного взаимодействия.
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Доставка
Отзывы


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