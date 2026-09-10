Клавиатура+мышь Oklick 621M IRU клав:черный мышь:черный USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура+мышь Oklick 621M IRU клав:черный мышь:черный USB
Классический вариант комплекта (клавиатура+мышь) OKLICK 621M IRU отлично впишется в офисную обстановку. Кроме того, он прекрасно будет смотреться в домашних условиях на рабочем столе. Полноразмерная клавиатура имеет мембранный механизм, который обеспечивает мягкое и бесшумное нажатие на клавиши. Она оснащена хорошей устойчивостью к влаге, что значительно продлевает срок эксплуатации. Имеется цифровой блок для обработки чисел. Мышь с максимальным разрешением сенсора 1200 dpi гарантирует точное наведение курсора. Ее конструкция оборудована 2 кнопками, а также колесом прокрутки. Стильный комплект (клавиатура+мышь) OKLICK 621M IRU имеет единое дизайнерское решение. Кроме того, обладает проводным видом подключения при помощи интерфейса USB.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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