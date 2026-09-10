Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный
Клавиатура Logitech – это функциональное и стильное решение для вашего рабочего пространства. Она выполнена в классическом черном цвете и имеет полноразмерный формат, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными приложениями. Имея 111 клавиш, эта мембранная клавиатура обеспечивает тихое и комфортное нажатие, что делает её идеальной для домашнего или офисного использования. Беспроводное подключение позволяет использовать клавиатуру в радиусе до 10 метров, что добавляет дополнительную свободу и комфорт работы. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, обеспечивая продолжительное время работы без необходимости частой замены источников питания. В комплекте с клавиатурой идет беспроводная мышь, которая питается от одной батарейки типа AA. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Сочетание стиля, производительности и удобства делает эту клавиатуру идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность от бренда Logitech. Вес клавиатуры составляет всего 498 г, что позволяет легко перемещать её при необходимости, не утруждая себя излишним весом.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитКлавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 розовый/бежевый (ZL.ACCEE.00F)
-
В наличииЦена 3 684 руб.921 руб. в СплитКлавиатура Satechi Aluminum Slim Wireless Keyboard (ST-XLABKS) S...
-
В наличииЦена 3 720 руб. 4 430 руб.930 руб. в СплитКлавиатура Satechi Slim Rechargeable Silver ST-SALKPS
-
В наличииЦена 3 893 руб.974 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Acer OKR030 (ZL.KBDEE.005) черный
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK345 черный
-
В наличииЦена 4 290 руб. 6 870 руб.1073 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK-H81 Sky cyan switch/White Night
-
В наличииЦена 4 360 руб. 7 260 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Brown switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 360 руб. 8 940 руб.1090 руб. в СплитКлавиатура Royal Kludge RK98 Red switch/Klein Blue
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK540 Advanced черный 920-008686
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Bloody B810RC Punk желтый/черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черный