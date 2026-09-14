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Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black

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Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 6
Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 1
  • Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 2
  • Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 3
  • Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 4
  • Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 5
  • Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 6
  • Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
2 490 руб.  4 400 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black
2 490 руб. -43%
4 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х2
Вес, кг.
1.5

Описание товара Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black

Клавиатура MSI Vigor GK30 плунжерного типа принадлежит к типу игровых устройств. Функционал устройства позволяет обойти своих соперников на много шагов вперед. Модель состоит из 108 клавиш с многоцветной подсветкой. Полноразмерная клавиатура оснащена не только цифровым блоком, но и целым набором полезных для гейминга кнопок. Кроме того, она позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. Благодаря подставке для рук устройство не даст кистям и предплечьям устать даже при прохождении продолжительных сетов. Корпус классической островной клавиатуры MSI Vigor GK30 защищен от влаги – если вы прольете на нее чай или кофе, то это не принесет ей никакого вреда. К компьютеру модель подключается за счет 1.8-метрового кабеля с позолоченным USB-коннектором.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура MSI Vigor GK30 плунжерного типа принадлежит к типу игровых устройств. Функционал устройства позволяет обойти своих соперников на много шагов вперед. Модель состоит из 108 клавиш с многоцветной подсветкой. Полноразмерная клавиатура оснащена не только цифровым блоком, но и целым набором полезных для гейминга кнопок. Кроме того, она позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. Благодаря подставке для рук устройство не даст кистям и предплечьям устать даже при прохождении продолжительных сетов. Корпус классической островной клавиатуры MSI Vigor GK30 защищен от влаги – если вы прольете на нее чай или кофе, то это не принесет ей никакого вреда. К компьютеру модель подключается за счет 1.8-метрового кабеля с позолоченным USB-коннектором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black - купить по цене 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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