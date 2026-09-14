Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black
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Характеристики
Описание товара Клавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black
Клавиатура MSI Vigor GK30 плунжерного типа принадлежит к типу игровых устройств. Функционал устройства позволяет обойти своих соперников на много шагов вперед. Модель состоит из 108 клавиш с многоцветной подсветкой. Полноразмерная клавиатура оснащена не только цифровым блоком, но и целым набором полезных для гейминга кнопок. Кроме того, она позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. Благодаря подставке для рук устройство не даст кистям и предплечьям устать даже при прохождении продолжительных сетов. Корпус классической островной клавиатуры MSI Vigor GK30 защищен от влаги – если вы прольете на нее чай или кофе, то это не принесет ей никакого вреда. К компьютеру модель подключается за счет 1.8-метрового кабеля с позолоченным USB-коннектором.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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