Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C серый

Источник: Я ндекс Маркет

Дмитрий С.



Товар пришёл без какой-либо транспортной упаковки: ни пупырки, ни хотя бы оберточной плёнки. Благо, что при транспортировке никак не пострадало. Это большой минус. В остальном только плюсы: 1. Качество материалов корпуса и клавиш отменное. По формфактору стандартная полноразмерная клава для большого брата. 2. Символы на клавишах сделаны не лазерной гравировкой, а наклейками. Тем не менее исполнение кажется надёжным. 3. Клава тяжёлая. Резиновые ножки большие. На столе не \"гуляет\". 3. Угол наклона не регулируется. Однако, конструкция такая, что по умолчанию угол наклона удобный и его дополнительная регулировка не требуется. 4. Размер и расположение клавиш удобны для печати вслепую. Единственное - пришлось приноравливаться к клавише Enter. 5. Ход клавиш мизерный. Не надо их дубасить, достаточно плотно гладить. Нет клацания тапа по клавишам. Длинные клавиши чётко отрабатывают как по середине, так и и по краям. 6. Светодиодная подсветка клавиш num lock, caps lock и подключаемых устройств видна чётко и при этом не раздражает. 7. Клава засыпает через 40 секунд бездействия. Но мгновенно просыпается при любом касании. При этом задержки не ощущается - не глотает первые символы, а печатает сразу от первого тапа. 8. Режим реакции ряда клавиш F1-F12/мультимедиа можно зафиксировать через Fn+esc. 9. И - вишенка на торте - поддержка до 4-х устройств одновременно (1 по радиоканалу 2,4 ГГц + 3 по блютуз). Лично я даже оставил донгл радиоканала в штатном порте, а настроил подключение по блютуз: 1- большой брат, 2- лаптоп, 3- смартфон андроид. Переключается простым нажатием на соответствующую кнопку над цифровым блоком. Скорость переключения ~ 1 сек. В общем и целом считаю, то клава полностью оправдывает свою не малую цену. Была бы возможность, я бы ей поставил рейтинг 10, а не 5. Дополнения через 1,5 месяца эксплуатации: 1. Работает отлично. Залипаний или пропусков не случалось. Даже, когда комп очухивается от спящего режима, тапы не теряются, а пропечатываются с задержкой типа как из буфера. 2. Клавишу выключения клавиатуры вообще не трогал полтора месяца. Очень энергоэкономичная оказалась - за это время показания заряда снизились всего до 45%.