Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
В наличии
Код товара: 612810
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
USB-приемник, документация, кабель USB
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
750
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C серый
Универсальная клавиатура, с помощью которой вы можете вводить любые данные и обмениваться сообщениями на всех используемых устройствах: Windows, Mac, Chrome OS, Android, iPad, iPhone и др.
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
USB-приемник, документация, кабель USB
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Универсальная клавиатура, с помощью которой вы можете вводить любые данные и обмениваться сообщениями на всех используемых устройствах: Windows, Mac, Chrome OS, Android, iPad, iPhone и др.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая клавиатура. Но у меня уже есть такая же, которая покупалась в оф магазине ранее и качество этих клавиатур отличается. Из основных недостатков клавиши пробел и enter, по сравнению со второй клавиатурой работают хуже (не всегда нажимаются с первого раза)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура, быстрое переключение. Ход клавиш очень короткий, непривычно. Подключение простое, разобрался без инструкции. Выявлен недостаток: если в одном компьютере включен NumLock, а в другом выключен, то при переключении клавиатуры лампочка NumLock не меняет своего состояния, а вот клавиши цифрового блока - меняют.
Достоинства:
Комментарий:
Идеальная клавиатура. С первого раза подключилась к ресиверу от мыши Fstyler FG12S
Достоинства:
Комментарий:
Превосходная, тихая клавиатура (клавиши слышны только если по ним именно бить). Довольно компактная, не скользит по столу, может быть подключена к нескольких компьютерам, что для меня также весомый плюс. Аккумулятор садится долго. Единственный серьёзный недостаток в ней для меня — поведение клавиши fn: её нужно зажимать, а без fn задействуются не нужные мне системные клавиши (громкость, интернет, поиск и тд), а не функциональные (F1–F12), что в компьютерных играх и ином разном ПО весьма раздражает. Если бы она действовала как переключатель, было бы куда лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная клавиатура. Подключилась без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Клава мечта! Тихая, кнопочки симпатичные, низенькие, мягкие при нажатии, почти как на Макбуке. Рекомендую, стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная клавиатура. Приятная тактильно, не щелкани, клавиши нажимаются мягко. Сопряжение - доли секунд.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура приятная, хорошо работает по Bluetooth и долго держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
Супер клавиатура, заряд держит, приятная тактильно и выглядит стильно
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление сугубо положительное. Сборка качественная, внешний вид отличный, ход клавиш приятный, вес внушительный (т.е. при печати клавиатура стоит на столе как вкопанная), жаль что только скорее всего увеличение веса не из за встроенного АКБ ;). При печати прогиб панели клавиатуры есть, но не критичный. Есть ощущение, что клавиши несколько сжаты и немного меньшего размера, чем Я привык, но в целом - покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень нравится, единственное что, теперь думаю, что надо было брать с подсветкой. Хотя это не сильно кретично.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги это отличная клава. Мне очень удобно работать с 2мя устройствами с компом и ноутом, т.к. клава на ноуте мне не удобна. Отклики четкие, быстрые. Батарея видимо очень емкая, т.к. зарядил 1 раз после покупки и несколько месяцев уже не заряжал и до сих пор работает. Можно заряжать прямо от компа или ноута - кабель USB в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура огонь. У меня таких уже 4шт. Первая из них, работает уже больше года. никаких нареканий нет. Вот если бы добавили ещё подсветку - было бы вообще прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура , довольно удобная в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Сама клавиатура норм. Не залипает. Приятно клацает. Выбор пал на неё, по большей части из-за того, что нужна была срочно! При оформлении доставка должна была быть на следующий день! Но переносили доставку дважды! Имейте ввиду, если срочно или на подарок к конкретной дате, то от этого продавца могут не привезти в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Подключилась быстра, приятные нажатия, работает четко, без задержек. Угол наклона мне подошёл идеально. По столу не скользит, стоит как вкопанная. Единственное упаковка была порвана, так как вскрывали, подумал, что прислали пользованную, но нет клавиатура новая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ножничная, безпроводная клавиатура. В комплекте провод тайп-си и удленитель юсб. Инструкция по пользования. Можно подключить до 4 устройств. Пришла разряженная. Посмотрим как будет держать батарея.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура хорошая. Ход клавиш приятный , не шумная. Для слепой быстрой печати подходит. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
родная полноразмерная беспроводная клавиатура apple стоит 12000 ре здесь!!! так что это выход для людей, работающих с маками. а так как у меня 2 компьютера на одном рабочем месте (mac mini и стационарный под windows), то для меня это просто находка! Одна клавиатура на два компьютера с разными операционками! к маку подключил по bluetooth, а к стационарному под windows (в котором bluetooth нет) - через донгл. Одна беспроводная клавиатура вместо двух проводных!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление положительное. Нет пропуска нажатий: по крайней мере, ещё не было. Переходил с ноутбучной клавиатуры, поэтому к ощущениями при печатании никаких претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая клавиатура, у меня до этого была белая, но я ее залила водой, эту берегу теперь
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась. Тактильно приятная, быстрый отклик, долго держит заряд. Выглядит отлично. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Классная клавиатура. Очень приятные клавиши, не надо всегда держать батарейки, так как есть встроенный аккумулятор, заряда которого хватает очень на долго, классно, что можно подключить к 4-м устройствам, Теперь эта клавиатура у меня только одна и для рабочего ноутбука, и для личного, и для смарт ТВ и для смартфона.
Достоинства:
Комментарий:
Норм, но как по мне дороговато, а так очень даже гуд для голубого зуба, даже реализована фича о которой я мечтал, если клава \"уснула\", то просто набирай текст, когда она очухается текст не будет потерян
Достоинства:
Комментарий:
Брал для Mac Mini. Подключилась без проблем. Есть несколько каналов связи с устройствами. На маке показывает уровень заряда аккумулятора. Мягкое нажатие клавиш. Клавиатура полностью устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура крутая, видно качество материалов. Много крутых кнопок, быстрый отклик. Из минусов заметил — ножка посередине не по размеру — маленькая. Из-за этого при печатании клавиатура стучит по столу. Решение — подложить под клавиатуру картонку. Мне не критично, ставлю 5
Достоинства:
Комментарий:
Состояние коробки с клавиатурой заставило понервничать. Клавиатура отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная клавиатура. Подключал к компьютеру и к айпаду - каждый девайс выносится на отдельную кнопку
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл без какой-либо транспортной упаковки: ни пупырки, ни хотя бы оберточной плёнки. Благо, что при транспортировке никак не пострадало. Это большой минус. В остальном только плюсы: 1. Качество материалов корпуса и клавиш отменное. По формфактору стандартная полноразмерная клава для большого брата. 2. Символы на клавишах сделаны не лазерной гравировкой, а наклейками. Тем не менее исполнение кажется надёжным. 3. Клава тяжёлая. Резиновые ножки большие. На столе не \"гуляет\". 3. Угол наклона не регулируется. Однако, конструкция такая, что по умолчанию угол наклона удобный и его дополнительная регулировка не требуется. 4. Размер и расположение клавиш удобны для печати вслепую. Единственное - пришлось приноравливаться к клавише Enter. 5. Ход клавиш мизерный. Не надо их дубасить, достаточно плотно гладить. Нет клацания тапа по клавишам. Длинные клавиши чётко отрабатывают как по середине, так и и по краям. 6. Светодиодная подсветка клавиш num lock, caps lock и подключаемых устройств видна чётко и при этом не раздражает. 7. Клава засыпает через 40 секунд бездействия. Но мгновенно просыпается при любом касании. При этом задержки не ощущается - не глотает первые символы, а печатает сразу от первого тапа. 8. Режим реакции ряда клавиш F1-F12/мультимедиа можно зафиксировать через Fn+esc. 9. И - вишенка на торте - поддержка до 4-х устройств одновременно (1 по радиоканалу 2,4 ГГц + 3 по блютуз). Лично я даже оставил донгл радиоканала в штатном порте, а настроил подключение по блютуз: 1- большой брат, 2- лаптоп, 3- смартфон андроид. Переключается простым нажатием на соответствующую кнопку над цифровым блоком. Скорость переключения ~ 1 сек. В общем и целом считаю, то клава полностью оправдывает свою не малую цену. Была бы возможность, я бы ей поставил рейтинг 10, а не 5. Дополнения через 1,5 месяца эксплуатации: 1. Работает отлично. Залипаний или пропусков не случалось. Даже, когда комп очухивается от спящего режима, тапы не теряются, а пропечатываются с задержкой типа как из буфера. 2. Клавишу выключения клавиатуры вообще не трогал полтора месяца. Очень энергоэкономичная оказалась - за это время показания заряда снизились всего до 45%.
Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C серый - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBX50C серый
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая клавиатура. Но у меня уже есть такая же, которая покупалась в оф магазине ранее и качество этих клавиатур отличается. Из основных недостатков клавиши пробел и enter, по сравнению со второй клавиатурой работают хуже (не всегда нажимаются с первого раза)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая клавиатура, быстрое переключение. Ход клавиш очень короткий, непривычно. Подключение простое, разобрался без инструкции. Выявлен недостаток: если в одном компьютере включен NumLock, а в другом выключен, то при переключении клавиатуры лампочка NumLock не меняет своего состояния, а вот клавиши цифрового блока - меняют.
Достоинства:
Комментарий:
Идеальная клавиатура. С первого раза подключилась к ресиверу от мыши Fstyler FG12S
Достоинства:
Комментарий:
Превосходная, тихая клавиатура (клавиши слышны только если по ним именно бить). Довольно компактная, не скользит по столу, может быть подключена к нескольких компьютерам, что для меня также весомый плюс. Аккумулятор садится долго. Единственный серьёзный недостаток в ней для меня — поведение клавиши fn: её нужно зажимать, а без fn задействуются не нужные мне системные клавиши (громкость, интернет, поиск и тд), а не функциональные (F1–F12), что в компьютерных играх и ином разном ПО весьма раздражает. Если бы она действовала как переключатель, было бы куда лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная клавиатура. Подключилась без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Клава мечта! Тихая, кнопочки симпатичные, низенькие, мягкие при нажатии, почти как на Макбуке. Рекомендую, стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная клавиатура. Приятная тактильно, не щелкани, клавиши нажимаются мягко. Сопряжение - доли секунд.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура приятная, хорошо работает по Bluetooth и долго держит заряд
Достоинства:
Комментарий:
Супер клавиатура, заряд держит, приятная тактильно и выглядит стильно
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление сугубо положительное. Сборка качественная, внешний вид отличный, ход клавиш приятный, вес внушительный (т.е. при печати клавиатура стоит на столе как вкопанная), жаль что только скорее всего увеличение веса не из за встроенного АКБ ;). При печати прогиб панели клавиатуры есть, но не критичный. Есть ощущение, что клавиши несколько сжаты и немного меньшего размера, чем Я привык, но в целом - покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень нравится, единственное что, теперь думаю, что надо было брать с подсветкой. Хотя это не сильно кретично.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги это отличная клава. Мне очень удобно работать с 2мя устройствами с компом и ноутом, т.к. клава на ноуте мне не удобна. Отклики четкие, быстрые. Батарея видимо очень емкая, т.к. зарядил 1 раз после покупки и несколько месяцев уже не заряжал и до сих пор работает. Можно заряжать прямо от компа или ноута - кабель USB в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура огонь. У меня таких уже 4шт. Первая из них, работает уже больше года. никаких нареканий нет. Вот если бы добавили ещё подсветку - было бы вообще прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура , довольно удобная в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Сама клавиатура норм. Не залипает. Приятно клацает. Выбор пал на неё, по большей части из-за того, что нужна была срочно! При оформлении доставка должна была быть на следующий день! Но переносили доставку дважды! Имейте ввиду, если срочно или на подарок к конкретной дате, то от этого продавца могут не привезти в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Подключилась быстра, приятные нажатия, работает четко, без задержек. Угол наклона мне подошёл идеально. По столу не скользит, стоит как вкопанная. Единственное упаковка была порвана, так как вскрывали, подумал, что прислали пользованную, но нет клавиатура новая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ножничная, безпроводная клавиатура. В комплекте провод тайп-си и удленитель юсб. Инструкция по пользования. Можно подключить до 4 устройств. Пришла разряженная. Посмотрим как будет держать батарея.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура хорошая. Ход клавиш приятный , не шумная. Для слепой быстрой печати подходит. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
родная полноразмерная беспроводная клавиатура apple стоит 12000 ре здесь!!! так что это выход для людей, работающих с маками. а так как у меня 2 компьютера на одном рабочем месте (mac mini и стационарный под windows), то для меня это просто находка! Одна клавиатура на два компьютера с разными операционками! к маку подключил по bluetooth, а к стационарному под windows (в котором bluetooth нет) - через донгл. Одна беспроводная клавиатура вместо двух проводных!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление положительное. Нет пропуска нажатий: по крайней мере, ещё не было. Переходил с ноутбучной клавиатуры, поэтому к ощущениями при печатании никаких претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая клавиатура, у меня до этого была белая, но я ее залила водой, эту берегу теперь
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась. Тактильно приятная, быстрый отклик, долго держит заряд. Выглядит отлично. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Классная клавиатура. Очень приятные клавиши, не надо всегда держать батарейки, так как есть встроенный аккумулятор, заряда которого хватает очень на долго, классно, что можно подключить к 4-м устройствам, Теперь эта клавиатура у меня только одна и для рабочего ноутбука, и для личного, и для смарт ТВ и для смартфона.
Достоинства:
Комментарий:
Норм, но как по мне дороговато, а так очень даже гуд для голубого зуба, даже реализована фича о которой я мечтал, если клава \"уснула\", то просто набирай текст, когда она очухается текст не будет потерян
Достоинства:
Комментарий:
Брал для Mac Mini. Подключилась без проблем. Есть несколько каналов связи с устройствами. На маке показывает уровень заряда аккумулятора. Мягкое нажатие клавиш. Клавиатура полностью устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура крутая, видно качество материалов. Много крутых кнопок, быстрый отклик. Из минусов заметил — ножка посередине не по размеру — маленькая. Из-за этого при печатании клавиатура стучит по столу. Решение — подложить под клавиатуру картонку. Мне не критично, ставлю 5
Достоинства:
Комментарий:
Состояние коробки с клавиатурой заставило понервничать. Клавиатура отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная клавиатура. Подключал к компьютеру и к айпаду - каждый девайс выносится на отдельную кнопку
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл без какой-либо транспортной упаковки: ни пупырки, ни хотя бы оберточной плёнки. Благо, что при транспортировке никак не пострадало. Это большой минус. В остальном только плюсы: 1. Качество материалов корпуса и клавиш отменное. По формфактору стандартная полноразмерная клава для большого брата. 2. Символы на клавишах сделаны не лазерной гравировкой, а наклейками. Тем не менее исполнение кажется надёжным. 3. Клава тяжёлая. Резиновые ножки большие. На столе не \"гуляет\". 3. Угол наклона не регулируется. Однако, конструкция такая, что по умолчанию угол наклона удобный и его дополнительная регулировка не требуется. 4. Размер и расположение клавиш удобны для печати вслепую. Единственное - пришлось приноравливаться к клавише Enter. 5. Ход клавиш мизерный. Не надо их дубасить, достаточно плотно гладить. Нет клацания тапа по клавишам. Длинные клавиши чётко отрабатывают как по середине, так и и по краям. 6. Светодиодная подсветка клавиш num lock, caps lock и подключаемых устройств видна чётко и при этом не раздражает. 7. Клава засыпает через 40 секунд бездействия. Но мгновенно просыпается при любом касании. При этом задержки не ощущается - не глотает первые символы, а печатает сразу от первого тапа. 8. Режим реакции ряда клавиш F1-F12/мультимедиа можно зафиксировать через Fn+esc. 9. И - вишенка на торте - поддержка до 4-х устройств одновременно (1 по радиоканалу 2,4 ГГц + 3 по блютуз). Лично я даже оставил донгл радиоканала в штатном порте, а настроил подключение по блютуз: 1- большой брат, 2- лаптоп, 3- смартфон андроид. Переключается простым нажатием на соответствующую кнопку над цифровым блоком. Скорость переключения ~ 1 сек. В общем и целом считаю, то клава полностью оправдывает свою не малую цену. Была бы возможность, я бы ей поставил рейтинг 10, а не 5. Дополнения через 1,5 месяца эксплуатации: 1. Работает отлично. Залипаний или пропусков не случалось. Даже, когда комп очухивается от спящего режима, тапы не теряются, а пропечатываются с задержкой типа как из буфера. 2. Клавишу выключения клавиатуры вообще не трогал полтора месяца. Очень энергоэкономичная оказалась - за это время показания заряда снизились всего до 45%.