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Клавиатура Oklick 830ST черный USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 830ST черный USB

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Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 1
Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 2
Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 3
Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 4
Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 5
Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
78
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 1
  • Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 2
  • Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 3
  • Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 4
  • Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 5
  • Клавиатура Oklick 830ST черный USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512628
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, 2 батарейки ААА, USB-ресивер, руководство
Цвет
черный
Тачпад
да
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
78
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
740

Описание товара Клавиатура Oklick 830ST черный USB

Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное решение для вашего ПК. Эта мембранная клавиатура с беспроводным подключением обеспечивает свободу использования на расстоянии до 10 метров, что делает её идеальной для комфортного управления компьютером на расстоянии. Выполненная в классическом черном цвете и соответствующая раскладке ANSI, она оснащена 78 клавишами, что удовлетворяет большинство потребностей пользователей, сохраняя компактность. Формат клавиатуры 75% включает в себя все необходимые функциональные клавиши, оставаясь при этом достаточно компактной для экономии рабочего пространства. Встроенный тачпад дополнительно расширяет возможности управления без необходимости использования отдельной мыши. Подключение к компьютеру осуществляется через радиоканал, что обеспечивает стабильное соединение без задержек. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, которые легко заменить при необходимости. С весом всего в 26 граммов, Oklick — это облегчение для вашего рабочего места, делая её мобильным и удобным аксессуаром для любого пользователя.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 830ST черный USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, 2 батарейки ААА, USB-ресивер, руководство
Цвет
черный
Тачпад
да
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
78
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Источник питания клавиатуры
2хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное решение для вашего ПК. Эта мембранная клавиатура с беспроводным подключением обеспечивает свободу использования на расстоянии до 10 метров, что делает её идеальной для комфортного управления компьютером на расстоянии. Выполненная в классическом черном цвете и соответствующая раскладке ANSI, она оснащена 78 клавишами, что удовлетворяет большинство потребностей пользователей, сохраняя компактность. Формат клавиатуры 75% включает в себя все необходимые функциональные клавиши, оставаясь при этом достаточно компактной для экономии рабочего пространства. Встроенный тачпад дополнительно расширяет возможности управления без необходимости использования отдельной мыши. Подключение к компьютеру осуществляется через радиоканал, что обеспечивает стабильное соединение без задержек. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, которые легко заменить при необходимости. С весом всего в 26 граммов, Oklick — это облегчение для вашего рабочего места, делая её мобильным и удобным аксессуаром для любого пользователя.
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