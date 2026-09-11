Клавиатура Oklick 830ST черный USB
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 830ST черный USB
Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное решение для вашего ПК. Эта мембранная клавиатура с беспроводным подключением обеспечивает свободу использования на расстоянии до 10 метров, что делает её идеальной для комфортного управления компьютером на расстоянии. Выполненная в классическом черном цвете и соответствующая раскладке ANSI, она оснащена 78 клавишами, что удовлетворяет большинство потребностей пользователей, сохраняя компактность. Формат клавиатуры 75% включает в себя все необходимые функциональные клавиши, оставаясь при этом достаточно компактной для экономии рабочего пространства. Встроенный тачпад дополнительно расширяет возможности управления без необходимости использования отдельной мыши. Подключение к компьютеру осуществляется через радиоканал, что обеспечивает стабильное соединение без задержек. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, которые легко заменить при необходимости. С весом всего в 26 граммов, Oklick — это облегчение для вашего рабочего места, делая её мобильным и удобным аксессуаром для любого пользователя.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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