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Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 600 руб.  2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540521
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
710

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный

Клавиатура A4TECH – это надежное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в классическом черном цвете и оснащена 104 клавишами, обеспечивающими полноценный функционал для работы и развлечений. Данная модель использует мембранную технологию, что обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, идеально подходящее для длительных игровых сессий и повседневной работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно ценится геймерами. Клавиатура оснащена яркой подсветкой клавиш, обеспечивающей комфортное использование в условиях низкой освещенности и добавляющей стильный акцент в вашу игровую станцию. Для любителей кастомизации и расширенного функционала предусмотрена клавиша функции (Fn), которая открывает доступ к ряду дополнительных команд и возможностей. С весом 855 граммов и длиной кабеля 1.8 метра, клавиатура A4TECH обеспечит удобное расположение на вашем рабочем столе. Это надежное и функциональное устройство станет отличным выбором как для хардкорных геймеров, так и для пользователей, которым необходимы высококачественные аксессуары для эффективной работы и развлечений.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH – это надежное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в классическом черном цвете и оснащена 104 клавишами, обеспечивающими полноценный функционал для работы и развлечений. Данная модель использует мембранную технологию, что обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, идеально подходящее для длительных игровых сессий и повседневной работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно ценится геймерами. Клавиатура оснащена яркой подсветкой клавиш, обеспечивающей комфортное использование в условиях низкой освещенности и добавляющей стильный акцент в вашу игровую станцию. Для любителей кастомизации и расширенного функционала предусмотрена клавиша функции (Fn), которая открывает доступ к ряду дополнительных команд и возможностей. С весом 855 граммов и длиной кабеля 1.8 метра, клавиатура A4TECH обеспечит удобное расположение на вашем рабочем столе. Это надежное и функциональное устройство станет отличным выбором как для хардкорных геймеров, так и для пользователей, которым необходимы высококачественные аксессуары для эффективной работы и развлечений.
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